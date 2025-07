di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 1° Luglio 2025

R.J. dice a Poppy, e le sue parole sono confermate da Luna, che il nonno è una persona molto dolce e disponibile, sempre pronto ad ascoltare tutti. Ama profondamente la sua famiglia e ha fatto in modo di coltivare un rapporto speciale con tutti loro e di tenersi sempre aggiornato su tutto quello che avviene nella loro vita. Poppy cerca di essere ottimista e dice a R.J. che un giorno sicuramente riuscirà a conoscere questa persona meravigliosa. Intanto Bridget e Thorne sono arrivati in ospedale. Dopo aver saputo che il padre sta per essere operato, Bridget ottiene da Finn il permesso di fargli da assistente in sala operatoria. Thorne invece rimane a parlare con Ridge, Brooke, Steffy e Donna protestando di essere stato tenuto all’oscuro delle condizioni del padre fino all’ultimo momento. Ma Ridge e Brooke gli spiegano che è stato Eric a voler mantenere il segreto.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione