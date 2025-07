Oroscopo Branko oggi, 1° luglio 2025: inizia il mese del Cancro

Ariete Luglio inizia con la Luna in Vergine: ottima per affari e incontri professionali, ma occorre fare tutto in fretta perché da domani si formerà qualche conflitto emotivo. Le sfide stimolano, attenzione però a non usare i sentimenti per imporsi. Vecchie collaborazioni sul banco di prova, ma nuove opportunità promettono sorprese, soprattutto in amore.

Toro Nel cuore della settimana aumenta lo stress: affrontate subito lavoro e soldi: già domani il primo quarto in Bilancia farà emergere scelte che si riveleranno positive. I ritardatari devono accelerare, mentre in amore serve più pepe per salutare l’uscita di Venere.

Gemelli La Luna crescente aiuta in amore e con i figli, mentre Mercurio favorisce professione e finanze. Il cielo amoroso brillerà già domani con l’arrivo di Venere nel vostro segno. Luglio può essere il mese per gettare le basi del futuro.

Cancro È il vostro mese: il detto “chi a luglio nasce, ha un regno” è veritiero! Con Giove fortunato nel segno, avete successo e amore in primo piano.

Leone Luna favorevole nel settore denaro e possibilità di imprese azzardate. Mercurio spinge per viaggi e decisioni. Luglio sarà indimenticabile: Venere e Urano vi sorridono.

Vergine La Luna nel vostro segno agevola un progetto lavorativo o familiare rimasto in stand-by. Il primo quarto in Bilanciaporterà slancio stabilità: nuovi incontri sentimentali portano passioni fresche.

Bilancia Forza, impegno e fortuna: Venere (dal 4 in Gemelli) e Urano (dal 9) cambieranno i vostri scenari personali e professionali. Il primo quarto in Bilancia sarà propizio per rischiare: ora è il momento.

Scorpione Luna favorevole per la carriera e Giove dal Cancro indica soluzioni famigliari e interiori. Venere e Urano lasceranno il Toro (4 e 7), aprendo strade di libertà.

Sagittario Inizio luglio con stress per la Luna in Vergine, ma il primo quarto in Bilancia migliorerà i rapporti. In amore poche chance attuali, ma potreste vivere una folgorazione imprevista.

Capricorno Due giorni intensi: meglio rilassarsi, magari in acqua o isole. Marte e Venere favoriscono nuovi legami supportati da Giove. Attenzione al 9–11.

Acquario Da oggi fino a venerdì concentratevi su lavoro e affari, poi su famiglia e amore. Il primo quarto in Bilancia domani aprirà le porte a passione e Venere in Gemelli sarà dolorosamente intrigante.