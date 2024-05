“9 minuti con l’Arcivescovo” – 15ª conversazione con sua Eccellenza Monsignor Bellandi

di Rita Milione

Torna l’appuntamento, oggi, 31 maggio 2024, con “9 minuti”, la video-intervista dell’ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. L’Arcivescovo, in particolare, si è soffermato sull’imminente ordinazione episcopale di Monsignor Alfonso Raimo, per poi puntare i riflettori su Carlo Acutis, giovane del nostro territorio che sarà Santo.

Spostando l’attenzione sui temi di attualità, S.E. Monsignor Bellandi si è espresso anche in merito all’escalation di violenza registrato tra i minori e, in particolare, sulla recente aggressione consumata in piazza della Libertà.

L’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, inoltre, fornito delle considerazioni circa le elezioni ormai alle porte e, infine, ha espresso le sue osservazioni riguardo il singolare caso ambientato a Viterbo, dove un docente ha escluso dal programma scolastico di alcuni alunni musulmani La Divina Commedia di Dante, in quanto “potenzialmente offensiva” per la loro religione.