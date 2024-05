Comune Salerno: il 5xMille alle Politiche Sociali

di Rita Milione

Il Comune di Salerno chiede aiuto ai cittadini attraverso il 5xMille per finanziare progetti socio-culturali. La nota pubblicata sul sito del Comune di Salerno:

“Dona il tuo cinque per mille alle politiche sociali del Comune di Salerno. Con la tua dichiarazione dei redditi puoi devolvere il cinque per mille al Comune di Salerno. I fondi raccolti saranno utilizzati per progetti nel campo delle politiche socio-culturali. Farlo è gratuito. Basta indicare nel modello della dichiarazione dei redditi (o segnalare al proprio commercialista) la tua scelta. Il Codice Fiscale per destinare il 5 per mille al Comune di Salerno è: 80000330656.

Il Comune di Salerno da sempre opera a supporto dei più fragili, di chi è in profonda difficoltà, a sostegno delle famiglie, dei bambini, degli anziani, dei disabili e nella promozione delle attività socio-culturali. Il tuo aiuto è fondamentale per mantenere e migliorare sempre più la qualità dei servizi offerti e la qualità della vita nella nostra città. Grazie per quello che potrai fare, conto sul tuo aiuto!“