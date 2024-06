“9 minuti con l’Arcivescovo” – 16ª conversazione con sua Eccellenza Monsignor Bellandi

di Redazione ZON

Ritorna l’appuntamento, oggi, 28 giugno 2024, con “9 minuti”, la video-intervista dell’ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. L’Arcivescovo, in particolare, ha espresso delle osservazioni sul caso di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che ha perso un braccio in un incidente di lavoro ed è morto dissanguato, per le ferite riportate. Come è noto, il suo datore di lavoro italiano è indagato per omicidio colposo, violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro ed omissione di soccorso.

L’Arcivescovo ha poi annunciato che il 1 luglio alle ore 19.30, dopo un periodo di chiusura necessario per un intervento di ristrutturazione, riapre le porte Casa San Donato di Acerno. A seguire, si è soffermato sulla 50^ Settimana Sociale dei Cattolici in Italia dal titolo “Al cuore della democrazia” che si terrà a Trieste dal 3 al 7 luglio. Sua Eccellenza Monsignor Bellandi ha, quindi, spostato i riflettori sull’iniziativa messa in campo dalla parrocchia San Felice e San Giovanni in Pastorano con la cooperativa Galahad e il patrocinio dell’assessorato alle Politiche Sociali del Comune e dell’Ufficio Arte e Cultura della Diocesi: il primo Gattoparco del Sud e il programma di sensibilizzazione sul rispetto degli animali che rientra in un più ampio discorso legato alla custodia del Creato.

Infine, l’Arcivescovo ha offerto interessanti spunti di riflessione in merito ai recenti trasferimenti e alle ultime nomine dei sacerdoti nella nostra Arcidiocesi, ricordando l’importanza, per i pastori, di proseguire il cammino portando il proprio contributo in comunità diverse.