A Cava de’ Tirreni il Congresso “L’occhio: Lo specchio della salute dei nostri pazienti”

di Rita Milione

Farma e Benessere Academy è lieta di annunciare il ritorno del Congresso di Formazione in Oculistica a Cava de’ Tirreni, per il secondo anno consecutivo. L’evento, sotto la guida del Dott. Alfonso Senatore, rinomato oculista di Cava de’ Tirreni, e del Dott. Marco Barone, Presidente di Farma e Benessere ODV, si propone di esplorare argomenti generali di oculistica e di promuovere il confronto con colleghi provenienti da diverse branche specialistiche.

Il Congresso, intitolato “L’Occhio: Lo specchio della salute dei Nostri pazienti”, si terrà Sabato 6 Aprile 2024, presso le prestigiose sale comunali del Complesso Monumentale di San Giovanni, situato in Corso Umberto I di Cava de’ Tirreni. L’evento è aperto al personale sanitario e ai cittadini interessati. Si ricorda che il Congresso è accreditato per medici, farmacisti, infermieri ed ortottisti. L’obiettivo dichiarato della seconda edizione del congresso è quello di promuovere la creazione di sinergie e collaborazioni tra diverse figure sanitarie. Gli interventi multidisciplinari mirano a migliorare la diagnosi precoce e le possibilità di cura delle patologie oculari, riconoscendo l’importanza dello stato di salute degli occhi come riflesso della salute generale dei pazienti.

Vi invitiamo a partecipare a questa entusiasmante giornata di apprendimento e confronto multidisciplinare. La collaborazione è fondamentale per il nostro lavoro, e la salute dei nostri pazienti è la nostra massima priorità. Per ulteriori informazioni e per registrarsi all’evento, si prega di visitare il sito web di Farma e Benessere.