A tempo perso: testo e significato del nuovo singolo di Elisa

21 gen 2022 di tiara

In attesa di vedere Elisa ritornare sul palco del Festival di Sanremo ( da cui è assente dal 2001, quando ha partecipato al brano “Luce (tramonti a Nord Est) dal 1 al 5 Febbraio; la cantante ha appena pubblicato ben due nuovi brani che vanno ad anticipare l’uscita del nuovo album.

Previsto per il 18 Febbraio, “Ritorno Al Futuro/Back To The Future” è l’undicesimo album in studio di Elisa. Il progetto sarà composto da due parti, una in italiano e una in inglese. E da oggi, sono disponibili i due nuovi singoli “A tempo perso” e “Show’s Rollin“. La prima andrà ad aprire la parte del disco in italiano, mentre la seconda aprirà la parte in inglese.

Come la stessa Elisa ha scritto su Instagram: “Manca un mese all’uscita del nuovo album e io non vedo l’ora che esca, allora fino al 18 febbraio vi farò sentire qualche brano in anteprima. Domani a mezzanotte escono due nuove canzoni, e sono le canzoni che aprono i due dischi. ‘A tempo perso’ apre il disco italiano, ‘Show’s Rollin’” apre il disco inglese. Spero vi piacciano”.

Sempre sui social, solo qualche giorno fa, Elisa ha rivelato quali saranno le collaborazioni previste in ” Ritorno Al Futuro/Back To The Future”. L’artista ha fatto nomi quali: Venerus, Mace, Tropico Petrella, Marz, Zef, Sixpm, Andrea Rigonat, Gianluca Petrella e Leonardo Carioti.

TESTO DEL NUOVO BRANO DI ELISA “A TEMPO PERSO“

Ci vuole coraggio, paura e coraggio

sentirsi un po’ assoluti e un poco di passaggio

forse nella nella notte troverò la tua stella

lassù che brilla

E sembra strano ma non è strano

speranze appese come foglie sopra un ramo

mentre tutto tace tu ancora non dormi, aspetti i tuoi sogni

Ancora buio in giro, neanche un’animae sarà un incubo o sarà una favola

qualche paura resta, sembra quasi una vecchia porta che cigola

(cigola, cigola)

Farfalle sopra un fiore

promesse fatte altrove

che torneranno come (Ossigeno, ossigeno, ossigeno)

Scalavi le montagne per le strade

speravi si avverasse anche per te

Lento, li contavi fino a tre quei pochi secondi

solo per cambiare tutto

a tempo perso li contavi tutti e tre

e per un instante sei andato fino in fondo

a tempo perso

a tempo perso

Avevi coraggio, paura e coraggio

ma il senso di equilibrio sembrava un miraggioportavi la tua vita in giro in una valigia, era meno grigia

Mettevi al bando salvavita e limiti

il passato ti ha lasciato i lividi

e in guerra vale tutto, buio e luce

mi dicevi siamo nati liberi (liberi, liberi)

Farfalle sopra un fiore

promesse fatte altrove

che torneranno come (Ossigeno, ossigeno, ossigeno)

Scalavi le montagne per le strade

speravi si avverasse anche per te

Santo, li contavi fino a tre quei pochi secondi

solo per cambiare il mondo

a tempo perso li contavi tutti e tre

e per un istante sei andato fino in fondo

a tempo perso

a tempo perso

a tempo perso

a tempo perso

perso

Scalavi le montagne per le strade

ci fosse stato un posto anche per te

Lento, li contavi fino a tre quei pochi secondi

solo per cambiare tutto

a tempo perso li contavi tutti e tre

e per un instante sei andato fino in fondo

a tempo perso ( x4)

perso