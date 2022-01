Una semplice domanda: il docushow Netflix di Alessandro Cattelan

Una semplice domanda: Alessandro Cattelan sbarca su Netflix con un nuovo programma che lo vede protagonista: ecco tutte le news

“Una Semplice Domanda necessita di una semplice risposta, altre volte invece necessita di sei episodi“. Questa la caption del video postato da Alessandro Cattelan sul suo profilo Instagram. Ebbene sì, dopo aver cavalcato il palco di X Factor, dei David di Donatello e di tanti altri programmi al top, uno dei conduttori più apprezzati del momento è pronto a cimentarsi in una nuova avventura. Alla stregua del collega Pif, Cattelan approda su Netflix con Una semplice domanda, un docushow di sei puntate, prodotto da Fremantle.

Secondo quanto spoilerato dal protagonista del progetto, il programma verrà rilasciato sulla piattaforma streaming il prossimo 18 marzo (tempo fa la trasmissione era stata fissata per la fine del 2021, poi rimandata).

La domanda che (si) pone è molto semplice: qual è la formula della felicità? Per trovare la giusta risposta, Cattelan ha viaggiato, in Italia e all’estero, intervistato persone, e condiviso esperienze uniche con personaggi in grado di aiutarlo in questa missione. Per ogni puntata un tema e personaggi diversi, lungo un filo che spazia tra generi, dal docu al filmico passando per il real.