C’è posta per te: chi sono gli ospiti di domani sera

C’è posta per te: gli ospiti del terzo appuntamento del programma condotto da Maria De Filippi

Terzo appuntamento di C’è Posta per te in arrivo per domani, alle 21.20 su Canale 5. Vediamo chi saranno gli ospiti d’onore al people show condotto da Maria De Filippi che da anni, ormai, riscuote enorme successo.



Tantissime e tristissime le storie che Queen Mary tratterà in studio, insieme ai protagonisti di tali vicende. Ma, oltre ai comuni mortali che si succederanno ai due lati della famigerata e gigantesca busta, ci saranno anche (come sempre) degli ospiti di eccezione.



Dopo Paolo Bonolis e Stefano De Martino, Teo Mammuccari, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Can Yaman nelle scorse puntate, non posso mancare altri 2 ospiti degni di nota.

C’è posta per te accoglierà infatti Luca Argentero e di Roberto Baggio. L’attore è già protagonista su Rai 1 da un paio di settimane in Doc-nelle tue mani. Argentero sarà dunque seguito dal Divin Codino, uno dei giocatori più apprezzati nella storia del calcio italiano.