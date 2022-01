Doc 2, anticipazioni terza puntata 27 Gennaio 2022

Andranno in onda giovedì 27 Gennaio 2022, alle 21.25 su Raiuno, due nuovi e attesissimi episodi di Doc 2, la fiction campione di ascolti con il bel Luca Argentero nei panni dell’ex primario del Policlinico Ambrosiano di Milano, Andrea Fanti.

Di seguito le anticipazioni, puntata per puntata e una curiosità su uno dei componenti dell’equipe medica più amata della tv.

L’attenzione

Impegnato a seguire due casi in contemporanea per dimostrare di essere all’altezza del primariato, Andrea va allo scontro aperto con Cecilia (Alice Arcuri, una delle new entry di questa stagione di Doc- Nelle tue mani). Nel frattempo Agnese (Sara Lazzaro), provata dalla pandemia e dal rapporto conflittuale con il figlio preso in affido, fatica ad entrare in empatia con i pazienti.

Il gusto di vivere

Tra Andrea e Valenti, il nuovo chirurgo, scoppia una piccola guerra a causa di Carolina (Beatrice Grannò) Intanto Gabriel (Alberto Boubakar Malanchino) ed Elisa (Simona Tabasco) affrontano il difficile caso di uno chef stellato che mostra troppa aggressività. E’ questa, per i due giovani medici, l’occasione per riflettere sul loro passato insieme.

Curiosità: Matilde Gioli e le sliding doors

In Doc 2 interpreta la dottoressa Giulia Giordano, ma il camice bianco le ha portato fortuna anche in amore. Proprio durante una pausa dalle riprese, infatti, Matilde Gioli ha conosciuto il suo attuale compagno Alessandro Marcucci, istruttore di equitazione.

Così l’attrice, che in queste settimane è anche su Netflix protagonista della commedia romantica 4 Metà: “Ho digitato su Google passeggiata a cavallo Roma e così ho avuto il numero di Alessandro (…) Lui si occupa di cavalli difficili, riesce a domarli e così ha fatto con me. Prima scappavo, ma lui riesce a tenermi ancorata alla realtà (….) La nostra è una relazione matura. Io so che non sto con lui per riempire un vuoto: è felice per quello che faccio, ma se il mio fosse un altro mestiere per lui sarebbe lo stesso (…) “

Alessandro e Matilde sono usciti allo scoperto sui social quest’estate, in occasione dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia ad Euro2020.