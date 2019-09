Si macchiano di sangue le strade della A26: tre persone hanno perso la vita in diversi incidenti stradali avvenuti nella giornata di sabato

La giornata di sabato sull’autostrada A26 che collega il Piemonte e la Lombardia si ricorderà come una giornata di sangue. Nel giro di poche ore si sono consumati diversi incidenti che purtroppo sono costati la vita a 3 persone.

Il primo, in ordine cronologico, è avvenuto all’interno della galleria Mambrino, nei pressi del comune di Golasecca (in provincia di Varese): due coniugi sono deceduti dopo un violento impatto contro un autoarticolato. L’autista del mezzo pesante non ha frenato in tempo e si è praticamente schiantato contro la macchina della coppia, deceduta sul colpo. La Polizia ha sottoposto l’uomo dell’autoarticolato ad un alcool test ma è risultato negativo.

Il secondo episodio drammatico si è consumato poche ore dopo nei pressi della diramazione della A8, nel tratto che collega Arona con Castelletto. Vittima è stato un uomo di 35 anni, a bordo della sua motocicletta. Qui però non è stata fatta una ricostruzione dell’accaduto, ma il centauro è molto sul colpo in seguito all’incidente.

Non è bastato l’intervento del 118 con le manovre necessarie per rianimarlo: si è constatato l’immediato decesso. Per gli automobilisti in viaggio, lunghe code sul tratto autostradale coinvolto.

