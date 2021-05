1 Eventi storici

1194 – Re Riccardo I d’Inghilterra dona a Portsmouth il suo primo Statuto Reale.

1335 – Otto IV d’Asburgo, Duca d’Austria, diventa Duca di Carinzia.

1360 – Zhu Di, dopo una guerra civile di 4 anni, viene incoronato imperatore Yongle, della Dinastia Ming.

1519 – Ad Amboise (Francia) muore Leonardo da Vinci.

1568 – Maria Stuarda, Regina di Scozia, fugge dal Castello di Loch Leven.

1645 – Battaglia di Mergentheim. Nell’ambito della Guerra dei trent’anni – fase francese, l’esercito del Sacro Romano Impero Germanico sconfigge quello francese.

1670 – Re Carlo II d’Inghilterra concede uno statuto permanente alla Compagnia della Baia di Hudson, per aprire il commercio di pellicce nel Nord America.

1672 – John Maitland diventa Duca di Lauderdale e Conte di March.

1808 – Guerra peninsulare: la popolazione di Madrid si rivolta contro l’occupazione francese.

1815 – Guerra austro-napoletana: inizia la Battaglia di Tolentino.

1816 – Leopoldo di Sassonia-Coburgo-Gotha e Carlotta Augusta di Hannover si sposano.

1829 – Dopo aver ancorato nelle vicinanze, il Capitano Charles Fremantle della HMS Challenger, dichiara la Colonia di Swan River in Australia.

1868 – Papa Pio IX, con il breve pontificio “Dum filii Belial”, approva lo statuto della Società della gioventù cattolica italiana, quella che poi diventerà l’Azione Cattolica Italiana.

1869 – Parigi: inaugurazione del teatro Folies-Bergère.

1879 – A Madrid viene fondato il Partito Socialista Operaio Spagnolo.

1885I guerrieri Cree e Assiniboine vincono la Battaglia di Cut Knife, loro più grande vittoria sulle forze canadesi nel corso della Ribellione del Nord-Ovest.

Lo Stato Libero del Congo viene fondato da Re Leopoldo II del Belgio (dopo la graduale acquisizione tramite l’Association internationale africaine).

1889 – Menelik II, Imperatore d’Etiopia, firma un trattato d’amicizia con l’Italia cedendole il controllo dell’Eritrea.

1900 – Oscar II di Svezia dichiara il supporto al Regno Unito nella Guerra Boera.

1918 – La General Motors acquisisce la Chevrolet Motor Company del Delaware.

1920 – La prima partita della Negro National League di baseball viene giocata a Indianapolis.

1933Gleichschaltung: Adolf Hitler vieta i sindacati.

Viene riportato il primo avvistamento moderno del Mostro di Loch Ness.

1939 – Lou Gehrig stabilisce il record di 2130 partite consecutive giocate nella Major League Baseball. Il record verrà infranto 56 anni dopo da Cal Ripken, Jr.

1940 – Vengono ufficialmente annullati i Giochi Olimpici di Helsinki.

1945Seconda guerra mondiale: Caduta di Berlino – l’Unione Sovietica annuncia la cattura di Berlino e i soldati sovietici issano la bandiera rossa sul Reichstag.

Le forze tedesche e repubblichine si arrendono in Italia (v. Resa di Caserta).

Gli statunitensi entrano in Cortina d’Ampezzo.

Lutz Graf Schwerin von Krosigk è il nuovo cancelliere tedesco.

1952 – Il De Havilland DH.106 Comet è il primo jet commerciale a compiere un volo di linea.

1953 – Hussein viene incoronato Re di Giordania.

1955 – Tennessee Williams vince il Premio Pulitzer per La gatta sul tetto che scotta.

1963 – Berthold Seliger lancia, nei pressi di Cuxhaven, un razzo a tre stadi con una altezza massima di volo di oltre 100 chilometri.

1964 – Guerra del Vietnam: un’esplosione affonda la USS Card mentre è ancorata a Saigon. Le forze Viet Cong sono sospettate di aver collocato una bomba sulla nave.

1969 – Il transatlantico britannico Queen Elizabeth 2 parte per il suo viaggio inaugurale verso New York.

1982 – Guerra delle Falklands: il sottomarino nucleare britannico HMS Conqueror affonda l’incrociatore argentino General Belgrano.

1986 – Inaugurazione dell’Esposizione Universale del 1986 a Vancouver, in Canada.

1988 – L’ultimo B-1 Lancer viene consegnato agli Stati Uniti dalla Rockwell International.

1997 – Regno Unito: Il leader del Partito Laburista Tony Blair diventa Primo ministro del Regno Unito, dopo 18 anni di governo conservatore. A 43 anni, è il più giovane primo ministro degli ultimi 185 anni.

1998 – A Bruxelles viene fondata la Banca centrale europea che ha lo scopo di definire le politiche monetarie dell’Unione europea.

1999 – Mireya Moscoso diventa la prima donna ad essere eletta Presidente di Panama.

2000 – Bill Clinton annuncia che un accesso ai servizi GPS equivalente a quello dell’Esercito statunitense sarà disponibile per tutti i cittadini.

2008 – Il Ciclone Nargis provoca in Birmania circa 130.000 vittime e milioni di senzatetto.

2011 – Durante un assalto di Navy SEAL statunitensi presso la città di Abbottabad, in Pakistan, viene ucciso il terrorista saudita Osama Bin Laden, leader di al-Qāʿida e mandante degli Attentati dell’11 settembre 2001, con un colpo di pistola alla tempia.

2013In Europa viene messa in circolazione la nuova banconota da 5 euro.

A Roma, la ristrutturazione del Monastero Mater Ecclesiae è completata. Papa Benedetto XVI vi si stabilisce dopo la rinuncia al ministero petrino.

2016 – Il Leicester City di Claudio Ranieri vince la sua prima Premier League.