A San Siro, Milan-Benevento finisce 2-0 per la squadra di Pioli: decidono Calhanoglu ed Hernandez. Sanniti sempre più giù

Un gol per tempo e Milan-Benevento si conclude col punteggio di 2-0 per i ragazzi di Pioli che tornano al successo e risalgono in zona Champions, in attesa dei match domenicali. Decidono le reti di Calhanoglu al 7′ ed il raddoppio di Theo Hernandez allo scoccare dell’ora di gioco.

Un risultato che ridà morale al Milan dopo una settimana difficile post il pesante ko in casa della Lazio di lunedì. Nonostante tante occasioni sprecate ed un super-Montipò da fronteggiare, i rossoneri mettono subito la testa avanti e chiudono la pratica con il raddoppio prima del momento cruciale del match. Il Benevento – all’ennesima sconfitta – è comunque rimasto in partita sempre ed ha impensierito più volte la retroguardia meneghina ma Donnarumma è riuscito a tenere la porta imbattuta alla fine dei 95 minuti.

Per i sanniti adesso si fa ancora più dura: domani il Cagliari potrebbe effettuare il sorpasso anche se andrà sul campo di un Napoli in grande forma. Inzaghi adesso è chiamato a vincere il match ed è proprio lo scontro diretto contro i sardi, in programma al “Vigorito” per non sprofondare sempre più in basso ed entrare nella zona rossa della retrocessione in maniera definitiva e con poche partite da giocare prima della fine del torneo.

Il tabellino

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernández (75′ Calabria); Bennacer (46′ Tonali), Kessie; Saelemaekers (75′ Castillejo), Çalhanoğlu (86′ Diaz), Leão (75′ Rebic); Ibrahimović. A disp.: Tătăruşanu, Gabbia, Kjær, Kalulu; Krunić, Meïte, Hauge. All.: Pioli.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; De Paoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo (86′ Tello), Viola, Ioniță; Iago Falque (55′ R.Insigne), Improta (76′ Caprari); Lapadula (76′ Gaich). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Di Serio, Sanogo, Hetemaj, Pastina, Diambo. All.: F. Inzaghi.

Marcatori: 7′ Calhanoglu, 60′ Hernandez