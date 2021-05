1 Eventi storici

553 – A Costantinopoli inizia il secondo concilio ecumenico, indetto per contrastare l’eresia dei nestoriani

996 – Consacrazione di Papa Gregorio V

1640 – Re Carlo I d’Inghilterra scioglie il Corto Parlamento.

1646 – Re Carlo I d’Inghilterra si arrende all’esercito presbiteriano scozzese, a Newark.

1762 – Trattato di pace tra Russia e Prussia

1789 – A Parigi hanno inizio gli Stati generali

1800 – Gran Bretagna: il parlamento approva l’Atto di Unione con cui si stabilisce l’unione del Regno di Gran Bretagna e del Regno d’Irlanda per dare vita al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda.

1809Mary Kies diventa la prima donna ad ottenere un brevetto statunitense (per una tecnica di tessitura della paglia con seta e filo).

Il cantone svizzero di Argovia nega la cittadinanza agli ebrei.

1814 – Guerra anglo-americana: I britannici attaccano Fort Ontario ad Oswego

1815 – Guerra austro-napoletana: una flotta anglo-austriaca blocca il porto di Ancona, quartier generale dell’esercito napoletano.

1821 – Napoleone Bonaparte muore in esilio sull’isola britannica di Sant’Elena, Alessandro Manzoni gli dedicherà l’ode Il cinque maggio. Le cause del decesso sono ancor oggi oggetto di dibattito.

1824 – Papa Leone XII pubblica la Lettera Enciclica Ubi primum ad summi, sull’elezione al sommo pontificato.

1835 – In Belgio viene inaugurata una ferrovia tra Bruxelles e Malines (Mechelen). È la prima ferrovia dell’Europa continentale.

1842 – Ad Amburgo scoppia un devastante incendio, che imperverserà per 4 giorni, distruggendo parte del centro storico

1860 – Risorgimento Italiano: partenza della Spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi da Quarto di Genova su due piroscafi, il Piemonte ed il Lombardo.

1862 – Intervento francese in Messico: L’esercito messicano sconfigge quello francese nella Battaglia di Puebla (il 9 maggio questo giorno divenne la festa del Cinco de mayo).

1865 – A North Bend (un sobborgo di Cincinnati), avviene la prima rapina al treno degli Stati Uniti.

1877 – Guerre indiane: Toro Seduto guida i suoi guerrieri Lakota in Canada, per evitare la persecuzione dell’esercito statunitense comandato dal colonnello Nelson Miles.

1891 – La Music Hall (ora nota come Carnegie Hall) viene inaugurata con la prima esibizione pubblica (Čajkovskij è il direttore ospite).

1892 – Il Congresso degli Stati Uniti d’America passa l’Atto di esclusione cinese: Tutti i cinesi negli Stati Uniti devono registrarsi, in caso contrario rischiano la deportazione.

1893 – Crollo del 1893: Il crollo della Borsa di New York dà il via a un periodo di depressione.

1912La V Olimpiade estiva viene aperta a Stoccolma, in Svezia

Esce a Mosca il primo numero della Pravda (verità)

1916 – I marine statunitensi invadono la Repubblica Dominicana.

1925 – A Dayton (Tennessee), John Scopes, un insegnante di biologia, viene arrestato per aver insegnato la teoria dell’evoluzione di Darwin.

1936 – Guerra d’Etiopia: con l’ingresso delle truppe italiane ad Addis Abeba, ha termine il conflitto

1940 – Seconda guerra mondiale: Si forma a Londra un governo norvegese in esilio.

1941 – L’Imperatore Hailé Selassié ritorna ad Addis Abeba.

1945 – Seconda guerra mondiale:Le truppe tedesche in Danimarca e Paesi Bassi capitolano.

Viene liberato il campo di concentramento di Mauthausen.

I soldati canadesi liberano la città di Amsterdam dall’occupazione nazista.

1946 – Prima schedina della SISAL (progenitrice del Totocalcio), da un’idea del giornalista sportivo Massimo Della Pergola

1947 – Primo volo di una linea aerea italiana del dopoguerra, lungo la tratta Torino – Catania con scalo a Roma

1948 – l’Italia repubblicana ha il suo emblema.

1949 – Viene costituito il Consiglio d’Europa.

1950 – Bhumibol Adulyadej viene incoronato come re Rama IX di Thailandia.

1954 – Il generale Alfredo Stroessner prende il potere in Paraguay con un colpo di Stato.

1955 – La Germania Ovest ottiene la piena sovranità.

1961 – Programma Mercury: Mercury 3 – Alan Shepard diventa il primo americano a viaggiare nello spazio. Compirà un volo spaziale di meno di 15 minuti, percorrendo meno di un’orbita completa della Terra.

1971 – Palermo: Luciano Liggio, mafioso siciliano detto la Primula Rossa, uccide il procuratore capo di Palermo Pietro Scaglione

1972Palermo, il volo Alitalia 112, un Douglas DC-8 partito da Roma, si schianta sulla Montagna Longa alle 22:23, causando 115 morti

Pisa, per impedire il comizio elettorale di Beppe Niccolai (MSI), esponenti di Lotta Continua danno vita ad una manifestazione. Durante gli scontri con le forze dell’ordine l’anarchico Franco Serantini, 20 anni, viene percosso duramente e arrestato. Morirà in carcere due giorni dopo per trauma cranico.

1976 – Torino, con l’accusa di aver tramato contro la Repubblica Italiana è arrestato Edgardo Sogno, medaglia d’oro della Resistenza

1980 – Lo Special Air Service fa irruzione nell’ambasciata iraniana di Londra, dopo un periodo di assedio.

1981 – Dopo 66 giorni di sciopero della fame, Bobby Sands muore nell’ospedale del carcere di Maze, noto anche come Long Kesh, in Irlanda del Nord. L’episodio scatena la protesta di molte persone nel mondo

1986 – Viene trasmesso l’ultimo episodio di Love Boat.

1987 – Irangate: Inizio delle udienze teletrasmesse del Congresso degli Stati Uniti d’America

1995 – Italia, la Corte di cassazione elimina la parola Dio dal giuramento dei testimoni nelle aule di tribunale

1998 – La Campania, dopo giorni di piogge intense, è travolta da numerose frane tra le province di Avellino e Salerno: i comuni di Bracigliano, Siano, Sarno e Quindici i più colpiti, per un totale di oltre 160 morti

1999 – Anastacia pubblica I’m Outta Love, considerato uno dei più grandi brani dance pop di tutti i tempi.

2000 – Congiunzione di tutti i pianeti “tradizionali” (Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Luna e Sole)

2004 – Dopo gli scandali per le 25 morti dovute alle torture inflitte da militari inglesi e statunitensi ai prigionieri di guerra iracheni ed afgani, per la prima volta il presidente George W. Bush rilascia dichiarazioni ad alcune emittenti arabe

2007 – A Catania viene inaugurato il nuovo aeroporto intitolato a Vincenzo Bellini, che sarà aperto ai passeggeri l’8 maggio 2007.