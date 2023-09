Adamo Guerra: l’uomo è stato rintracciato in Grecia

di Antonio Jr. Orrico

Per dieci anni, Adamo Guerra è scomparso dai radar, al punto tale da essere creduto deceduto. A Lugo, però, in molti, compresa la moglie Raffaella, sospettavano che in realtà non fosse morto. E alla fine hanno avuto ragione. Alla fine, è arrivata un’inaspettata richiesta di residenza all’estero proveniente proprio dall’uomo, oggetto in questi anni delle ricerche della trasmissione “Chi L’Ha Visto?“. I documenti hanno avuto l’approvazione e la firma proprio del soggetto in questione.

Secondo quanto riportato da Repubblica, si mormorava già prima che Adamo vivesse a Patrasso da tempo e che non fosse mai morto. A sentire i residenti di Lugo, nel paese tutti sapevano dove si trovasse l’ex commerciante. La madre di Adamo Guerra, che trovò le lettere che avevano fatto pensare al suicidio, ora si dice contenta per il figlio. Non ha voluto però rilasciare ulteriori dichiarazioni sulla vicenda, e dice di rivolgersi direttamente all’ex moglie Raffaella.

Il padre dell’ex moglie di Guerra ha però raccontato: “Mia figlia Raffaella fa il doppio del lavoro da dieci anni. Dobbiamo pensarci anche noi nonni. Con Adamo non era successo niente e neppure c’erano state litigate. Le figlie? Sono rimaste a bocca aperta davanti a quella dichiarazione. Non so se sono arrabbiato, so che ha lasciato moglie e figli senza motivo. In un certo senso lo sono. Che altro posso dire?“

Insomma, una vicenda che, senz’altro, non mancherà di suscitare nuove polemiche e anche, molto probabilmente, un aggiornamento della trasmissione di Federica Sciarelli. Il caso, a quanto pare, per ora è stato ufficialmente risolto.