Addio a Markie Post: l’attrice lottava contro un cancro

Si è spenta all’età di 70 anni Markie Post. L’attrice di “Giudice di notte” non ce l’ha fatta dopo una lunga battaglia contro il cancro, iniziata 4 anni fa

Markie Post non ce l’ha fatta. L’attrice 70enne di “Giudice di notte” si è spenta dopo una lunga lotta contro il cancro, iniziata 4 anni fa. Figlia dello scienziato Richard F. Post, la scomparsa dell’attrice pesa molto sul mono del cinema americano.

Sua madre era la poetessa Marylee (Armstrong) Post, dalla quale Markie Post aveva ereditato l’amore per la scrittura, poi evoluto in quello per la recitazione. L’attrice infatti, è nota soprattutto per la sitcom “Giudice di notte” e per la serie tv “Professione pericolo”.

Una notizia che sconvolge il mondo del cinema, quello della morte dell’attrice, da lungo affetta da una fase avanzata di cancro. A dare la notizia è stata la sua stessa manager, Ellen Lubin Sanitsky. Il suo personaggio più noto era il difensore d’ufficio Christine Sullivan, interpretato in ben 159 episodi tra il 1984 e il 1992.

La carriera di Markie Post

Markie Post ha recitato in 65 episodi di “Professione pericolo“, la serie trasmessa tra il 1982 e il 1985 in Usa su Abc e in Italia sulla Rai. Ha preso parte anche a produzioni di grande successo, da “Scrubs” a “Chicago P.D.”. Forse però non tutti sanno che la Post la sua carriera l’ha iniziata come produttore associato. Per la serie “The Kids Are Alright”. La sua prima apparizione risale al 1978, nella serie “Card Sharks” della Nbc. Negli anni è apparsa anche in “Chips”, “L’incredibile Hulk” e “Buck Rogers”. Una carriera lunga una vita, un volto indimenticabile che l’America continuerà ad omaggiare nel tempo.