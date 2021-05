Gli smartphone e le App sono diventati uno strumento indispensabile per molti viaggiatori. Li usiamo per scattare foto, per navigare nei luoghi che visitiamo, tradurre menu stranieri, prenotare voli e hotel e mille altri usi

Un fornitore di applicazioni di viaggio che a volte viene trascurato è il governo italiano che ha una suite di programmi che dovresti considerare di installare sul tuo telefono prima del tuo prossimo viaggio.

Le applicazioni per smartphone e tablet possono essere utili sia prima di partire che durante il viaggio. La maggior parte dei dispositivi sono precaricati con applicazioni che possono tornare utili durante un viaggio (come una sveglia, una bussola, una calcolatrice, il meteo e così via). Ma è possibile estendere notevolmente l’utilità del dispositivo scaricando strumenti aggiuntivi, come recensioni di ristoranti, traduttori e applicazioni di trasporto. Per molte applicazioni mobili, devi essere online per scaricare le ultime informazioni. In modo da poter viaggiare in modo sicuro in Italia, l’app ADM è quella che fa al caso vostro.

Come Opera ADM

ADM opera secondo la legge dell’8 aprile 2013. La sua intenzione è agire secondo i principi dell’imparzialita e soprattutto della totale onestà. Un altro suo obiettivo è quello di condurre relazioni sindacali nella maniera più giusta possibile, sperimentando metodi innovativi in qualsiasi campo, come quello del sostegno all’ambiente e alle pari opportunità.

La sua azione intende facilitare e rendere l’accesso ai servizi e alle informazioni, permettendo lo sviluppo della comunicazione digitale, come quella remota, seguendo delle metodologie innovative e aperte a chiunque, indipendentemente da classe, sesso o nazionalità. La sua intenzione è quella di distribuire strutture di servizio in tutta Italia, rendendolo disponibile al pubblico senza alcun blocco o contrasto, seguendo le istruzioni del decreto legislativo del 14 marzo 2013.

ADM opera con l’intenzione di contrastare il gioco illegale e mettendo a disposizione l’app dell’Agenzia, le persone avranno un’arma in più per poter distinguere il gioco legale da quello illegale, permettendo loro di svolgere in piena libertà un gioco sicuro, divertente e possibilmente lucroso. L’azione di ADM permette di mostrare una lista di casinò affidabili senza licenza AAMS che non sono una truffa e non portano alla perdita di denaro. Utilizzando questa applicazione, i giocatori possono giocare in modo sicuro. Dovresti sempre cercare il certificato AAMS quando scegli un sito online su cui giocare e scommettere i tuoi soldi.

A Cosa Serve l’ADM App

La sicurezza aeroportuale è un male necessario, ma è qualcosa che tutti i passeggeri vorrebbero fosse più veloce. Per aiutarvi a superare le linee più velocemente, l’applicazione mobile Dogane IT conoscere le principali disposizioni doganali che regolano bagagli, cose e animali al seguito del viaggiatore. Questa app è uno strumento di aiuto per chi vuole viaggiare nel nostro Paese, in modo da predisporre in anticipo gli eventuali documenti necessari alla dogana.

Utilizzate i dati della vostra posizione per trovare l’aeroporto più vicino a te , dandoti i tempi di attesa stimati per i punti di controllo nazionali e internazionali. Se non riesci mai a ricordare cosa è e non è permesso nel tuo bagaglio a mano, l’applicazione ha una comoda lista di oggetti limitati che puoi rivedere insieme a consigli di viaggio rivolti a diversi tipi di viaggiatori.

Una caratteristica aggiunta dell’app è una funzione di lista di controllo in modo da poterla utilizzare per mantenere una lista di imballaggio per il tuo prossimo viaggio. Quindi forse il nome dell’app è un po’ ottimista, ma sapere quanto è lunga la fila all’aeroporto è sicuramente utile per aiutarvi a stimare quanto presto dovete uscire di casa. L’app è disponibile nelle versioni iOS e Android.