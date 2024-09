Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: da maggio nuovi collegamenti con il Regno Unito

di Redazione ZON

3 settembre 2024 – Jet2.com e Jet2holidays confermano il loro continuo impegno a investire in Italia, ampliando il proprio network con l’aggiunta di un nono aeroporto italiano: Salerno-Costa d’Amalfi. A partire da maggio 2025, la compagnia offrirà nuovi voli e pacchetti vacanza da Birmingham e Manchester, aprendo una nuova porta d’accesso alla rinomata Costiera Amalfitana.

Grazie a questa novità, i clienti del Regno Unito avranno un’offerta ancora più ampia per esplorare la Campania. Jet2holidays ha già messo in vendita una selezione di hotel lungo la Costiera, da Amalfi a Positano, passando per Ravello e Vietri sul Mare, oltre a un nuovo resort nella città portuale di Salerno.

I nuovi voli settimanali, attivi dal 26 maggio al 29 settembre 2025, faciliteranno l’accesso a una delle destinazioni turistiche più iconiche del mondo, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. I cittadini italiani avranno inoltre un comodo collegamento con Birmingham e Manchester, aprendo nuove opportunità di viaggio verso il Regno Unito.

Steve Heapy, CEO di Jet2.com e Jet2holidays, ha sottolineato l’importanza strategica di questo lancio, esprimendo entusiasmo per la collaborazione con l’aeroporto di Salerno e per l’espansione dell’offerta di vacanze in una delle regioni più amate d’Italia.

Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC, ha aggiunto che l’arrivo di Jet2.com e Jet2holidays conferma il ruolo chiave dell’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi nello sviluppo economico della Campania e nell’attrarre turisti internazionali.

Per ulteriori dettagli e prenotazioni, visita www.jet2.com o www.jet2holidays.com.