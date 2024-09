M.S.Severino: concorso a premi per la raccolta vetro, tempo fino al 30 settembre

di Redazione ZON

C’è ancora tempo fino al 30 settembre per partecipare al Concorso di raccolta differenziata del vetro e vincere i premi messi in palio, tra cui box con gadget e prodotti gastronomici.

La Campagna di premialità – attiva dal 1 luglio e destinata sia ai cittadini che alle attività commerciali- è una delle ultime misure adottate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Si.Eco in tema di Ambiente e buone pratiche nella Differenziata.

«Il Concorso è un incentivo a fare ancora meglio, ad alzare l’asticella del riciclo, in una comunità dove tanti cittadini virtuosi, ogni giorno, fanno già una corretta separazione dei rifiuti e contribuiscono a rendere il servizio di raccolta efficiente», spiega l’Assessore all’Ambiente Carlo Guadagno.

«Lo spirito di queste iniziative periodiche è quello di allargare ancora di più il coinvolgimento dei cittadini e sensibilizzare anche i più piccoli attraverso incontri nelle scuole perché i ragazzi sono un prezioso veicolo di comunicazione nelle famiglie ed un capitale culturale sul quale investire – aggiunge il Sindaco Antonio Somma – La raccolta differenziata è un processo culturale che va coltivato e consolidato quotidianamente: basta un attimo per vanificare gli sforzi comuni compiuti sul medio e lungo periodo e tornare indietro».

Per concorrere è sufficiente portare la propria dote in vetro al Centro comunale in via San Lorenzo dove sarà consegnata una card nominativa sulla quale verrà apposto un bollino per ogni 5 kg di materiale consegnato.

I primi due classificati delle categorie ‘Cittadini’ ed ‘Attività Commerciali’ che avranno più bollini, vinceranno box di gadget e prodotti gastronomici.