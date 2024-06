Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, si avvicina il giorno del primo volo

di Rita Milione

Il grande giorno del primo volo all’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi è vicino. Ieri presso la Camera di Commercio di via Roma si è tenuto – come riporta il quotidiano Le Cronache – l’incontro organizzato dalla Filt Cgil di Salerno per discutere di lavoro, innovazione e sostenibilità proprio in merito all’imminente apertura dell’aeroporto salernitano.

Alla riunione ha partecipato anche il presidente della Provincia Franco Alfieri: “Si tratta di una svolta epocale dal punto di vista dell’accessibilità, per la nostra provincia e non solo. Bisogna lavorare per adeguarsi ed essere all’altezza per quanto riguarda i servizi. Sarà una rivoluzione, accadranno cose positive. Sarà un elemento di grande speranza per le famiglie, per le imprese, per le attività. Stiamo lavorando affinché chi esce dall’Aeroporto trovi bellezza, decoro e sicurezza”.