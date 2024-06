Solstizio d’estate 2024: quando cade il “giorno più lungo” dell’anno?

di Rita Milione

Il solstizio è, in astronomia, il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l’eclittica, il punto di declinazione massima o minima. Il fenomeno è dovuto all’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre rispetto all’eclittica.

Nel corso di un anno il solstizio ricorre due volte: il Sole raggiunge il valore massimo di declinazione positiva nel mese di giugno (segnando l’inizio dell’estate boreale e dell’inverno australe) e negativa in dicembre (marcando altresì l’inizio dell’inverno boreale e dell’estate australe).

Il solstizio ritarda ogni anno di circa 6 ore rispetto all’anno precedente (più precisamente (5h 48′ 46″) e si riallinea forzosamente ogni quattro anni in corrispondenza dei bisestili, introdotti proprio per evitare la progressiva divergenza delle stagioni con il calendario. A causa di tali variazioni può capitare che i solstizi cadano il 20 o il 21 giugno oppure il 21 o 22 dicembre.

Il solstizio d’estate cade sempre nel giorno più lungo dell’anno. Quest’anno si verificherà alle 22:51 (ora italiana) di giovedì 20 giugno 2024; in anticipo di un giorno, dopo che per 228 anni si è celebrato il 21 di giugno. Alcuni credono che il solstizio d’estate si verifichi sempre il 21 giugno, ma come dimostra il fenomeno del 2024 esso può cadere anche il 20 giugno.