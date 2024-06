Maturità 2024: oggi la seconda prova

di Rita Milione

Al via oggi, 20 Giugno, la seconda prova dell’esame di Maturità 2024: dalle 8.30 oltre 500 mila studenti sono alle prese con la verifica di indirizzo, diversa per ogni indirizzo di studio. Matematica allo scientifico, greco al classico, lingua straniera al linguistico, diritto ed economia politica al liceo delle scienze umane.

Oggi gli studenti alle prese con la maturità 2024 si troveranno di fronte alla seconda prova scritta che ha l’obiettivo di verificare le competenze e le conoscenze degli studenti nelle discipline che caratterizzano il loro indirizzo specifico. Ecco che cosa accadrà nei diversi istituti:

Liceo Classico: Greco

Liceo Scientifico: Matematica

Liceo delle Scienze Umane: Scienze Umane

Liceo Linguistico: Lingua straniera 3

Liceo Musicale: Teoria, analisi e composizione

Liceo Artistico: Discipline progettuali riferite ai singoli indirizzi

Meccanica, Meccatronica ed Energia: Meccanica, macchine ed energia

Informatica e Telecomunicazioni: Sistemi e reti

Grafica e Comunicazione: Progettazione multimediale

Agrario: Trasformazione dei prodotti

Turistico: Discipline turistiche e aziendali

Elettronica ed Elettrotecnica: Tecnologie e progettazione sistemi

Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera: Scienza e cultura dell’alimentazione

Accoglienza Turistica: Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva

Professionale Agricoltura: Economia agraria

Servizi Socio-Sanitari: Psicologia

Classico

È Platone l’autore della versione sottoposta ai maturandi per la seconda prova, Greco, al Liceo Classico. Il testo è tratto dall’opera “Minosse o della legge”. I plichi con le tracce sono stati aperti alle ore 8:30: la durata della prova è di 6 ore. Platone non usciva dal 2010, diventando così l’autore più proposto nelle maturità classiche moderne.

Scientifico

Due problemi e 8 quesiti, con una serie di prove di geometria, equazioni e funzioni, sono stati posti invece ai maturandi dello Scientifico.

Scienze Umane

Al liceo di Scienze Umane la seconda prova della maturità sarebbe sull’interazione attiva nell’ambiente educativo, sulla base della scuola proposta da Maria Montessori e quella di John Dewey. Si tratta dunque di una prova basata sull’opera del filosofo e pedagogista Dewey «Esperienza e educazione», in cui si parla anche di scuola Montessori.

Istituti tecnici

Il caso presentato per la prova di Economia Aziendale, secondo scritto della Maturità 2024 per gli istituti tecnici a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, riguarda una tipica piccola e media impresa italiana che opera nel settore dell’elettronica, dell’elettromeccanica e dell’elettromedicale e che è alle prese con progetti di sviluppo in ottica sostenibilità ma anche con la carenza di giovani in ottica di ricambio generazionale della forza lavoro. È quanto riporta il sito Skuola.net.