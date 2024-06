Oroscopo Branko Giovedì 20 Giugno 2024: Capricorno stanco

Amici dell’Ariete, Sole dissonante per voi ma niente paura, avete il controllo della situazione e dovrete soltanto riuscire a mantenerlo nonostante gli scossoni.

Cari Toro, Sole, Mercurio e Venere vi daranno una mano in queste 24 ore e nel resto della settimana, il cielo sta tornando dalla vostra parte.

Amici del segno Gemelli, la Luna opposta vi rende irascibili, attenzione ai rapporti con gli altri e a non dare risposte cattive o amare!

Cari Cancro, il Sole entrerà in questo segno e partirà ufficialmente la stagione del vostro compleanno. La seconda metà di giugno vi riserverà sorprese piacevoli.

Leone

Cari amici del Leone, ottima Luna per recuperare in amore ma finché Marte rimarrà in opposizione dovrete prestare attenzione alla forma fisica.