Maturità 2024, le tracce della prima prova

di Redazione ZON

Oggi, oltre mezzo milione di studenti in tutta Italia sta affrontando la prima prova dell’esame di maturità, che segna l’inizio di una delle tappe più importanti del loro percorso educativo. La prova, che consiste in un tema di italiano, vedrà i maturandi impegnati nella scrittura di testi argomentativi, analisi del testo e riflessioni su temi di attualità.

La Struttura della Prova

La prima prova scritta è stata suddivisa in tre tipologie di tracce, permettendo agli studenti di scegliere quella più adatta alle loro competenze e interessi. La Tipologia A consiste in un’analisi del testo, con brani di autori classici e contemporanei. La Tipologia B richiede lo sviluppo di un testo argomentativo su temi di attualità, mentre la Tipologia C offre la possibilità di una riflessione critica su argomenti di carattere storico, sociale o scientifico. In tutto sono sette le tracce e il punteggio massimo che si può raggiungere per la prima prova della maturità 2024 è di 20 punti.

Le tracce

Ungaretti con “Pellegrinaggio” che fa parte della raccolta l’Allegria è la poesia tra le tracce della maturità 2024 proposte agli studenti per la tipologia A. C’è anche Pirandello con un brano tratto dal romanzo “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”. Quanto al testo argomentativo, fra le tracce c’è un brano tratto da Storia d’Europa dello storico Giuseppe Galasso che invita i maturandi a riflettere sull’uso dell’atomica. Presenti anche Riscoprire il silenzio della giornalista Nicoletta Polla Mattiot e un’analisi sull’importanza della Carta costituzionale in un testo di Maria Agostina Cabiddu. Infine, per la terza la tipologia C, è stato proposto Elogio dell’Imperfezione di Rita Levi Montalcini e le Profili, selfie e blog del 2014 di Maurizio Caminito, con cui i ragazzi dovranno riflettere e descrivere l’importanza e il senso del diario durante l’era digitale.