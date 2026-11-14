Affari Tuoi non va in onda domenica 15 novembre: c’è Italia-Belgio su Rai 1 e Stefano De Martino torna il 16

di Redazione ZON

In sintesi. Affari Tuoi, il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino, non va in onda domenica 15 novembre 2026 su Rai 1, che trasmette in prima serata Italia-Belgio, partita della Nazionale di calcio. Affari Tuoi torna lunedì 16 novembre 2026, subito dopo Cinque Minuti di Bruno Vespa.

I punti chiave Affari Tuoi non va in onda domenica 15 novembre 2026 su Rai 1 perché la rete trasmette Italia-Belgio.

Affari Tuoi torna lunedì 16 novembre 2026, subito dopo Cinque Minuti di Bruno Vespa.

Affari Tuoi era già saltato giovedì 12 novembre 2026, quando Rai 1 ha trasmesso Italia-Francia alle 20.45 allo stadio Meazza di Milano.

Doc – Nelle tue mani 4 torna giovedì 19 novembre 2026 con due episodi e ha il finale di stagione il 26 novembre 2026.

Affari Tuoi va in onda venerdì 25 dicembre 2026 e si ferma giovedì 31 dicembre 2026 per «L’anno che verrà» con Marco Liorni.

Affari Tuoi, il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino, non va in onda domenica 15 novembre 2026 su Rai 1. La rete trasmette in prima serata Italia-Belgio, partita della Nazionale di calcio. Il programma torna lunedì 16 novembre 2026, subito dopo Cinque Minuti di Bruno Vespa.

Perché Affari Tuoi si ferma per la seconda volta a novembre

Lo stop del 15 novembre 2026 è il secondo del mese per Affari Tuoi. Il programma era già saltato giovedì 12 novembre 2026, quando Rai 1 ha trasmesso Italia-Francia di Nations League alle 20.45, allo stadio Meazza di Milano.

In quella serata Rai 1 ha sospeso anche la fiction Doc – Nelle tue mani 4, con Luca Argentero. Si tratta di interruzioni temporanee legate agli impegni sportivi, non di cancellazioni. Il ritorno di Affari Tuoi dopo la prima pausa era previsto venerdì 13 novembre 2026.

Cosa va in onda al posto del gioco dei pacchi e quando torna Doc

Domenica 15 novembre 2026 lo spazio di Affari Tuoi è occupato da Italia-Belgio, che Rai 1 trasmette in diretta. La partita chiude il girone di Nations League della Nazionale.

Doc – Nelle tue mani 4 resta ferma una settimana. Torna giovedì 19 novembre 2026 con due episodi: il tredicesimo, «Il mondo sulle spalle», e il quattordicesimo, «Fino alla fine». Il finale di stagione è fissato per il 26 novembre 2026.

Data Programma Cosa succede su Rai 1 Giovedì 12 novembre 2026 Affari Tuoi e Doc 4 Sospesi per Italia-Francia Domenica 15 novembre 2026 Affari Tuoi Sospeso per Italia-Belgio Lunedì 16 novembre 2026 Affari Tuoi Torna dopo Cinque Minuti Giovedì 19 novembre 2026 Doc 4 Tornano due nuovi episodi Venerdì 25 dicembre 2026 Affari Tuoi In onda regolarmente Giovedì 31 dicembre 2026 Affari Tuoi Sospeso per «L’anno che verrà»

Le prossime date: Natale in onda, Capodanno con Marco Liorni

La Rai ha confermato che Affari Tuoi va in onda anche venerdì 25 dicembre 2026, giorno di Natale. Il 31 dicembre 2026 è invece previsto un nuovo stop, perché Rai 1 trasmette «L’anno che verrà» con Marco Liorni, in diretta da Palermo.

Sul fronte della concorrenza, La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui resta in onda su Canale 5 anche durante le feste.

Domande frequenti Perché Affari Tuoi non va in onda domenica 15 novembre 2026? Domenica 15 novembre 2026 Rai 1 trasmette in prima serata Italia-Belgio, partita della Nazionale di calcio, al posto di Affari Tuoi. Si tratta di una sospensione temporanea legata all’impegno sportivo, non di una cancellazione del programma. Quando torna Affari Tuoi dopo Italia-Belgio? Affari Tuoi torna lunedì 16 novembre 2026 su Rai 1, con Stefano De Martino alla conduzione. Il programma va in onda subito dopo Cinque Minuti di Bruno Vespa. Quando torna Doc – Nelle tue mani 4 su Rai 1? Doc – Nelle tue mani 4 torna giovedì 19 novembre 2026 con due episodi: il tredicesimo, «Il mondo sulle spalle», e il quattordicesimo, «Fino alla fine». Il finale di stagione è fissato per il 26 novembre 2026. Affari Tuoi va in onda a Natale e a Capodanno 2026? La Rai ha confermato che Affari Tuoi va in onda venerdì 25 dicembre 2026, giorno di Natale. Giovedì 31 dicembre 2026 è invece previsto uno stop, perché Rai 1 trasmette «L’anno che verrà» con Marco Liorni, in diretta da Palermo.

Fonte: IlSipontino.net · BadTaste · Virgilio · Corriere Adriatico