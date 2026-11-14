Affari Tuoi del 13 novembre 2026: Yuri e i suoi 60 cambi di pacco
In sintesi. Nella puntata di Affari Tuoi del 13 novembre 2026 il concorrente Yuri, ferroviere livornese di Rosignano Solvay e tifoso del Napoli, ha cambiato pacco così spesso che Stefano De Martino gli ha detto “Hai fatto 60 cambi”. A metà serata Yuri aveva ancora in tabellone i premi da 300mila e 200mila euro.
I punti chiave
- Yuri, ferroviere livornese di Rosignano Solvay e tifoso del Napoli, ha giocato ad Affari Tuoi il 13 novembre 2026 con la compagna Letizia.
- Stefano De Martino ha detto a Yuri “Hai fatto 60 cambi” per i continui cambi di pacco.
- Yuri ha trovato subito tre pacchi blu, da 50, 5 e 20 euro.
- A metà serata Yuri aveva ancora otto premi rossi, tra cui quelli da 300mila e 200mila euro.
- Il Dottore Pasquale Romano ha proposto 35mila euro a Yuri, che ha rifiutato.
Nella puntata di Affari Tuoi del 13 novembre 2026 Yuri, ferroviere livornese e tifoso del Napoli, ha cambiato pacco così tante volte che Stefano De Martino gli ha detto: “Hai fatto 60 cambi”.
La puntata è andata in onda dopo uno stop legato alla Nations League. Stefano De Martino si è trovato davanti una partita fuori dal comune, tra ripensamenti e ritorni sui propri passi.
Chi è Yuri, il concorrente che ha vinto l’auto
Yuri arriva da Rosignano Solvay, in Toscana, ed è ferroviere. Gioca accompagnato da Letizia, dipendente comunale e sua compagna da otto anni.
L’inizio è favorevole: Yuri trova subito tre pacchi blu, da 50, 5 e 20 euro. Questo gli dà la possibilità di giocarsi l’auto messa in palio dallo sponsor del programma. Il concorrente riesce a portarsela a casa.
Il primo cambio e il tabellone quasi perfetto
Dopo la prima telefonata del Dottore, Yuri chiede e ottiene un cambio: lascia il pacco numero 18 e prende il 12. Contro una regola non scritta del programma, decide di non scoprire subito il contenuto del pacco abbandonato.
A metà serata Yuri ha eliminato quasi tutti i pacchi blu e conserva otto premi rossi. Tra questi ci sono i due più alti, da 300mila e 200mila euro. De Martino non nasconde lo stupore: “Incredibile. Amico mio tu sei un fenomeno”.
Il no a 35mila euro e la sfida al Dottore
Yuri prova a stuzzicare il Dottore con una battuta: “Se mi offre un altro cambio, lo accetto”. Pasquale Romano, però, non si lascia condizionare e propone 35mila euro.
La reazione del concorrente è immediata: “Nooo”. Poi Yuri spiega alla compagna: “Son tanti soldi, ma c’è ancora tanto da divertirsi: puoi anche tritare”. L’assegno viene rifiutato.
Domande frequenti
Chi è Yuri di Affari Tuoi del 13 novembre 2026?
Yuri è un ferroviere di Rosignano Solvay, in Toscana, ed è tifoso del Napoli. Nella puntata di Affari Tuoi del 13 novembre 2026 ha giocato insieme a Letizia, dipendente comunale e sua compagna da otto anni.
Quanti cambi di pacco ha fatto Yuri ad Affari Tuoi?
Nella puntata del 13 novembre 2026 Stefano De Martino ha detto a Yuri: “Hai fatto 60 cambi”. Il primo cambio è arrivato dopo la prima telefonata del Dottore: Yuri ha lasciato il pacco numero 18 e ha preso il 12.
Quanto ha offerto il Dottore a Yuri ad Affari Tuoi?
Nella puntata del 13 novembre 2026 il Dottore Pasquale Romano ha proposto 35mila euro a Yuri. Yuri ha rifiutato l’offerta e ha spiegato alla compagna Letizia che c’è ancora tanto da divertirsi.
Quali premi aveva ancora Yuri a metà puntata di Affari Tuoi?
A metà serata del 13 novembre 2026 Yuri aveva eliminato quasi tutti i pacchi blu e conservava otto premi rossi. Tra questi c’erano i due premi più alti, da 300mila e 200mila euro.
Con chi ha giocato Yuri ad Affari Tuoi il 13 novembre 2026?
Yuri ha giocato con Letizia, dipendente comunale e sua compagna da otto anni. Nella puntata del 13 novembre 2026 Stefano De Martino ha condotto la partita di Yuri.
Fonte: Eventi e News · Libero
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