14 Novembre 2026 - 06:10

Affari Tuoi del 13 novembre 2026: Yuri e i suoi 60 cambi di pacco

Il concorrente Yuri e Stefano De Martino nello studio di Affari Tuoi durante la puntata del 13 novembre 2026

In sintesi. Nella puntata di Affari Tuoi del 13 novembre 2026 il concorrente Yuri, ferroviere livornese di Rosignano Solvay e tifoso del Napoli, ha cambiato pacco così spesso che Stefano De Martino gli ha detto “Hai fatto 60 cambi”. A metà serata Yuri aveva ancora in tabellone i premi da 300mila e 200mila euro.

I punti chiave

  • Yuri, ferroviere livornese di Rosignano Solvay e tifoso del Napoli, ha giocato ad Affari Tuoi il 13 novembre 2026 con la compagna Letizia.
  • Stefano De Martino ha detto a Yuri “Hai fatto 60 cambi” per i continui cambi di pacco.
  • Yuri ha trovato subito tre pacchi blu, da 50, 5 e 20 euro.
  • A metà serata Yuri aveva ancora otto premi rossi, tra cui quelli da 300mila e 200mila euro.
  • Il Dottore Pasquale Romano ha proposto 35mila euro a Yuri, che ha rifiutato.

Nella puntata di Affari Tuoi del 13 novembre 2026 Yuri, ferroviere livornese e tifoso del Napoli, ha cambiato pacco così tante volte che Stefano De Martino gli ha detto: “Hai fatto 60 cambi”.

La puntata è andata in onda dopo uno stop legato alla Nations League. Stefano De Martino si è trovato davanti una partita fuori dal comune, tra ripensamenti e ritorni sui propri passi.

Chi è Yuri, il concorrente che ha vinto l’auto

Yuri arriva da Rosignano Solvay, in Toscana, ed è ferroviere. Gioca accompagnato da Letizia, dipendente comunale e sua compagna da otto anni.

L’inizio è favorevole: Yuri trova subito tre pacchi blu, da 50, 5 e 20 euro. Questo gli dà la possibilità di giocarsi l’auto messa in palio dallo sponsor del programma. Il concorrente riesce a portarsela a casa.

Il primo cambio e il tabellone quasi perfetto

Dopo la prima telefonata del Dottore, Yuri chiede e ottiene un cambio: lascia il pacco numero 18 e prende il 12. Contro una regola non scritta del programma, decide di non scoprire subito il contenuto del pacco abbandonato.

A metà serata Yuri ha eliminato quasi tutti i pacchi blu e conserva otto premi rossi. Tra questi ci sono i due più alti, da 300mila e 200mila euro. De Martino non nasconde lo stupore: “Incredibile. Amico mio tu sei un fenomeno”.

Il no a 35mila euro e la sfida al Dottore

Yuri prova a stuzzicare il Dottore con una battuta: “Se mi offre un altro cambio, lo accetto”. Pasquale Romano, però, non si lascia condizionare e propone 35mila euro.

La reazione del concorrente è immediata: “Nooo”. Poi Yuri spiega alla compagna: “Son tanti soldi, ma c’è ancora tanto da divertirsi: puoi anche tritare”. L’assegno viene rifiutato.

Domande frequenti

Chi è Yuri di Affari Tuoi del 13 novembre 2026?

Yuri è un ferroviere di Rosignano Solvay, in Toscana, ed è tifoso del Napoli. Nella puntata di Affari Tuoi del 13 novembre 2026 ha giocato insieme a Letizia, dipendente comunale e sua compagna da otto anni.

Quanti cambi di pacco ha fatto Yuri ad Affari Tuoi?

Nella puntata del 13 novembre 2026 Stefano De Martino ha detto a Yuri: “Hai fatto 60 cambi”. Il primo cambio è arrivato dopo la prima telefonata del Dottore: Yuri ha lasciato il pacco numero 18 e ha preso il 12.

Quanto ha offerto il Dottore a Yuri ad Affari Tuoi?

Nella puntata del 13 novembre 2026 il Dottore Pasquale Romano ha proposto 35mila euro a Yuri. Yuri ha rifiutato l’offerta e ha spiegato alla compagna Letizia che c’è ancora tanto da divertirsi.

Quali premi aveva ancora Yuri a metà puntata di Affari Tuoi?

A metà serata del 13 novembre 2026 Yuri aveva eliminato quasi tutti i pacchi blu e conservava otto premi rossi. Tra questi c’erano i due premi più alti, da 300mila e 200mila euro.

Con chi ha giocato Yuri ad Affari Tuoi il 13 novembre 2026?

Yuri ha giocato con Letizia, dipendente comunale e sua compagna da otto anni. Nella puntata del 13 novembre 2026 Stefano De Martino ha condotto la partita di Yuri.

Fonte: Eventi e News · Libero

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