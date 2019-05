L’Agenzia del Demanio sta passando in rassegna gli immobili pubblici. La maxi dismissione frutterà 950 milioni di euro nelle casse dello Stato

L’Agenzia del Demanio sta passando in rassegna, in modo meticoloso, gli immobili pubblici. Il lavoro di ricognizioni, analisi e valutazioni è alla base del maxipiano di dismissioni, grazie al quale le casse dello Stato accoglieranno 950 milioni di euro.

Saranno messi sul mercato, complessivamente, 1.600 beni: 400 figureranno nella lista che il Mef includerà in un decreto ad hoc, basato sulla legge di bilancio; altri 1.200, di valore inferiore ma non meno importanti, saranno oggetto di bandi di gara dell’Agenzia.

A dicembre scorso, infatti, è stato approvato un programma straordinario di dismissioni immobiliari. Stando All’Ansa, si calcolano, per il 2020, introiti pari a 150 milioni e, per il 2021, altrettanti 150 milioni. Da metà febbraio, è stato redatto un primo elenco, oggetto poi di successiva verifica che accerta la possibilità di messa in vendita. Tra i beni individuati, vi sono: castelli, ex caserme, ex carceri, edifici costieri, caselli, ex stazioni, ex stabilimenti sia industriali ce militari, ex aeroporti, terreni agricoli.

Inoltre, vi sono anche anche proprietà di tipo residenziale: appartamenti, garage, posti auto, e tanto altro. Le gare concluse, per ora, si fermano a 9; sono stati aggiudicati: appartamenti a Padova, Milano e Venezia, un palazzo nobiliare a Torino, alcuni terreni agricoli in Veneto.