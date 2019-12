Nell’Aggiornamento Catalogo Netflix odierno, spazio a tantissime novità, per la gioia degli abbonati. E fortunatamente c’è una sola scadenza

Evidentemente, sarà l’aria natalizia. Questo Dicembre è partito con il botto, in casa Netflix. L’Aggiornamento Catalogo Netflix odierno si forgia di tantissimo nuovo materiale da vedere, sia per grandi, sia per teenager che per piccoli. La piattaforma è sempre in movimento, acquisisce contenuti mentre ne perde altri. Ma, in vista delle feste, probabilmente ha voluto fare molti più regali di quanti se ne potesse avere bisogno. Vediamo ora, con ordine, quali sono le novità principali in casa Netflix. E, vi assicuriamo, sono davvero tante.

Le novità

Le novità dell’Aggiornamento Catalogo Netflix sono ben 5. E coinvolgono sia la sfera televisiva che la sfera filmica. Andiamole a scoprire una per una.

Serie TV

Avatar – La Leggenda Di Aang :Un ragazzo deve compiere un viaggio impossibile per seguire il suo destino. Se fallirà saranno guai per il mondo intero. I fratelli Katara e Sokka risvegliano il giovane Aang da un lungo sonno e scoprono che è un Avatar le cui arti marziali possono sconfiggere la malvagia Nazione del Fuoco.

Sam & Cat

Per guadagnarsi qualcosa, le coinquiline Sam e Cat iniziano a fare le babysitter e scoprono rapidamente che si tratta di una vera e propria avventura.

Once Upon A Time In Lingjian Mountain

Quando i nove continenti sono in crisi, un giovane discepolo si unisce alla setta della Spada dello Spirito e accetta la tutela di un lunatico saggio.

Film

Insidious – L’Ultima Chiave

Perseguitata da vecchi ricordi, la sensitiva Elise Rainier torna alla casa d’infanzia in New Mexico per affrontare i propri demoni, aprendo la porta a oscuri segreti.

Non C'è Più Religione

Il loro Gesù Bambino è quasi adolescente. Ora per il miracolo ci vuole un altro attore, anche di una religione diversa.

Le scadenze

Fortunatamente, l’Aggiornamento Catalogo Netflix porta con sé solamente una scadenza. Infatti, da oggi, ci sarà un solo film che non sarà più disponibile sul servizio streaming, ed è Crazy Night – Festa Col Morto, commedia del 2017 con protagonista Scarlett Johansson.

Dunque, sembra che, almeno per il weekend, il servizio streaming abbia voluto graziare i suoi abbonati.

