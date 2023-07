Agropoli, scontro moto-furgone: coppia finisce in ospedale

di Antonio Jr. Orrico

Un bilancio abbastanza importante. Ad Agropoli, ieri sera, è avvenuto l’ennesimo incidente stradale che ha scatenato la paura nei passanti e in tutti i partecipanti. Il brutto accaduto si è verificato in via Belvedere, e ha visto coinvolti un camion della nettezza urbana e una moto, con a bordo due passeggeri, un uomo e una donna. L’impatto ha ferito entrambi questi ultimi, che hanno avuto la peggio. L’impatto avvenuto è stato molto violento.

La dinamica del sinistro stradale avvenuto ad Agropoli è ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, il furgone avrebbe colpito la moto in modo netto, trascinando nell’impatto con sé entrambi i passeggeri, facendoli cadere violentemente a terra. La precisa dinamica non è però ancora ufficiale, in quanto sono in corso ancora delle indagini e degli accertamenti per chiarire tutto ciò che è successo.

Sul posto, fortunatamente, sono prontamente giunti i sanitari del 118, che hanno soccorso entrambi i centauri che hanno avuto la peggio nell’incidente. L’equipaggio di ambulanze al seguito si è occupato di stabilizzare entrambi i pazienti, i quali sono stati poi trasferiti entrambi all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Da quanto appreso, entrambi avrebbero riportato ferite multiple, ma non sarebbero in pericolo di vita.

L’autista alla guida del furgone, invece, sarebbe rimasto illeso dal sinistro. Sul posto sono giunti anche gli uomini della polizia municipale di Agropoli, i quali si sono occupati di tutti i rilievi del caso. Ancora non sono, però, chiare le dinamiche che hanno coinvolto lo scontro, e si conosceranno nelle prossime ore.