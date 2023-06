Baronissi: incidente tra auto e moto, un ferito

di Attilio Senatore

Incidente stamattina a Baronissi, nella frazione di Capo Saragnano, in via Gioacchino Rossini. Sul posto i soccorsi, si registra un ferito.

L’incidente



Incidente auto – moto con un ferito coinvolto. Sul posto Ambulanza Tipo B “Il Punto” di Baronissi, che ha immobilizzato e stabilizzato il centauro per trasportarlo poi al Ruggi di Salerno per ulteriori accertamenti. Sul posto inoltre Polizia Municipale di Baronissi per i rilievi del caso. Non si conoscono ancora le dinamiche certe dello scontro.