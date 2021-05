Sergio Aguero sarà il nuovo attaccante del Barcellona. L’argentino farà coppia con Messi a partire dalla prossima stagione

L’acquisto più chiacchierato da un paio di mesi a questa parte è finalmente realtà: Aguero è un nuovo calciatore del Barcellona. Ad annunciarlo è lo stesso club spagnolo che, attraverso i propri canali social, mostra le foto dell’argentino al Camp Nou.

Per Sergio Aguero si profila una nuova ed entusiasmante avventura. Dopo dieci anni trascorsi a Manchester, sponda City, l’argentino diventa un nuovo calciatore del Barcellona arrivando in blaugrana a parametro zero. Dopo aver superato brillantemente le visite mediche in mattinata, il trentaduenne ha firmato un contratto con i catalani che lo legherà alla squadra per due anni. Nel contratto è presente una clausola rescissoria monstre (vista l’età del calciatore) fissata a 100 milioni e valida fino al 2023. Il nuovo acquisto di casa blaugrana verrà presentato nella serata di oggi, alle ore 18:15, sull’emittente televisiva Barca TV.

Aguero al Manchester City ha messo a segno 260 gol in 390 partite e vincendo 15 titoli nazionali. Ha trionfato anche come capocannoniere della Premier League nella stagione 2014-15. Nei sei anni trascorsi all’Atletico Madrid, invece, aveva messo insieme 74 reti in 175 partite giocate e ora è pronto a incrementare il suo bottino in Catalogna.