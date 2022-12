Al Di Fuori Dell’Amore, il nuovo singolo di Niccolò Fabi

“Al Di Fuori Dell’Amore” è il terzo inedito contenuto nel nuovo progetto di Niccolò Fabi.

Il brano sarà disponibile dal 2 dicembre, giorno in cui verrà pubblicato l’album “Meno per Meno”.

È un progetto uniforme e articolato allo stesso tempo quello che Niccolò Fabi ha scelto di creare per i suoi 25 anni di carriera. Frutto del lungo e accurato lavoro di orchestrazione, e in alcuni casi di riscrittura, realizzato per il concerto dello scorso 2 ottobre dal cantautore romano insieme al Maestro Enrico Melozzi e la sua Orchestra Notturna Clandestina, con “Meno per meno” Niccolò Fabi ha deciso di offrire al pubblico che non ha potuto vivere il concerto dell’Arena di Verona una testimonianza di questa nuova tappa artistica.

Non un disco live, ma un vero e proprio progetto discografico che raccoglie alcuni tra i brani proposti all’Arena di Verona e canzoni nuove. A distanza di 3 anni dal precedente “Tradizione e Tradimento”, “Meno per meno” esce oggi, 2 dicembre per BMG in formato Doppio Vinile, CD e digitale.

“Meno per meno” verrà presentato al pubblico direttamente da Niccolò Fabi all’interno di alcuni spazi culturali e negozi in 11 città italiane a partire da giovedì 1 dicembre. Durante gli incontri verrà proiettato un contenuto video inedito e il pubblico potrà dialogare direttamente con il cantautore.

Di seguito tutti gli appuntamenti in collaborazione con La Feltrinelli, a ingresso libero:

1 dicembre a Torino presso OFF TOPIC (Via Giorgio Pallavicino, 35 – ore 20.00)

2 dicembre a Milano in Santeria (Viale Toscana 31 – ore 19.00)

3 dicembre a Verona nel Teatro Fonderia Aperta (Via del Pontiere 40/a – ore 19.00)

4 dicembre a Genova presso Giardini Luzzati (Piazza Giardini Luzzati 1 – ore 18.30)

5 dicembre a Roma all’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini (Viale dei Giusti della Farnesina 6 – ore 19.00)

6 dicembre a Palermo al Cinema Rouge et Noir (P.za Giuseppe Verdi, 8 – ore 18.30)

7 dicembre a Napoli presso La Feltrinelli (Piazza dei Martiri 23 – ore 18.30)

8 dicembre a Bari a La Feltrinelli (Via Melo da Bari, 119 – ore 18.30)

18 gennaio a Cagliari presso il Foyer del Teatro Massimo di Cagliari (Via E. De Magistris, 12 – ore 18.00)

19 gennaio a Firenze a La Feltrinelli Red (Piazza della Repubblica – ore 18.00)

20 gennaio a Bologna presso la Scuderia Future Food Living Lab (Piazza Giuseppe Verdi, 2 – ore 18.00)

Verrà data priorità di accesso a chi ha già acquistato il disco o a chi lo acquisterà direttamente in loco (sia nei negozi che nelle venue che ospitano gli incontri sarà possibile acquistare il cd e il doppio vinile).

Il viaggio live di Niccolò Fabi prosegue invece nel 2023, quando nei mesi di aprile e maggio tornerà in tour nei principali teatri italiani, per la prima volta insieme all’orchestra.

I biglietti per le date del tour sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali (https://niccolofabi.it/web/live/).

Queste le prime date del “Meno per meno Tour” (organizzato da Magellano Concerti e prodotto da Ovest):

17 aprile – BOLOGNA – Europauditorium

18 aprile – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

20 aprile – BRESCIA – Gran Teatro Morato

21 aprile – CESENA – Nuovo Teatro Carisport

26 aprile – TRENTO – Auditorium Santa Chiara

27 aprile – PADOVA – Gran Teatro Geox

28 aprile – TORINO – Teatro Colosseo

5 maggio – ANCONA – Teatro delle Muse

6 maggio – PESCARA – Teatro Massimo

8 maggio – BARI – Teatro Petruzzelli

9 maggio – LECCE – Teatro Politeama Greco

11 maggio – CATANIA – Teatro Metropolitan

12 maggio – PALERMO – Teatro Golden

15 maggio – FIRENZE – Teatro Verdi

16 maggio – ASSISI (PG) – Teatro Lyrick

19 maggio – NAPOLI – Teatro Augusteo

21 maggio – ROMA – Auditorium Parco della Musica

23 maggio – PARMA – Teatro Regio

24 maggio – GENOVA – Teatro Politeama Genovese

Testo – Al Di Fuori Dell’Amore