Al Teatro Augusteo di Salerno al via la IV edizione Borsa Mediterranea Formazione Lavoro

di Redazione ZON

L’attesa è finita: si apriranno domani mattina alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, del sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon, e dell’Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania Armida Filippelli, i lavori della IV edizione della Borsa Mediterranea Formazione Lavoro, promossa dal Centro Studi Super Sud e organizzata da Gruppo Stratego.



Tre giorni, da giovedì a sabato, presso gli spazi del Teatro Augusteo di Salerno, dove centinaia di studenti, imprese, stakeholder e rappresentanti delle Istituzioni s’incontreranno per dar vita a momenti di condivisione, con dibattiti e occasioni d’apprendimento sulle tematiche legate al mondo della formazione e del lavoro con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la crescita del capitale umano, culturale e sociale del territorio.



Il programma prevede i saluti introduttivi di Giovanni D’Avenia, Presidente Centro Studi Super Sud, Antonio Vitolo, CEO Gruppo Stratego, Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno e Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno. Alle ore 10 spazio all’apertura dei lavori da parte del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca mentre alle 10.30 si entrerà nel vivo con la presentazione dell’Hackathon “Talents for Business”, organizzato in collaborazione con il Distretto 2101 del Rotary International e, che prevede la sfida lanciata dalle aziende Santoro Grafica, Cicalese Impianti e Travelmar.



Alle 11.30 spazio all’incontro “Formazione e Lavoro al Sud”, al quale parteciperanno Giovanni Mensorio Consigliere Regione Campania e Presidente Commissione attività produttive Regione Campania, Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Armida Filippelli Assessore alla Formazione Professionale Regione Campania e Santo Darko Grillo Direttore generale INAPP – Coordinatore nazionale per l’Anno europeo delle competenze.



Seguirà alle 12.30 l’incontro promosso da Banca Campania Centro e Fondazione Cassa Rurale Battipaglia in collaborazione con la Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria dal titolo “SUD, il capitale che serve” che avrà come relatori Carlo Borgomeo, autore del volume “Sud. Il Capitale che serve” e Presidente GESAC, Camillo Catarozzo, Presidente Banca Campania Centro, Amedeo Manzo, Presidente Federazione Banche di Comunità Campania Calabria, Maria Prosperina Vitale, Responsabile scientifico del Laboratorio di ricerca SNALab UNISA – Referente progetto “PIOT9 GPS.UNI”.



La giornata si concluderà con l’atteso momento degli speech a cura di Enti di Formazione e Agenzie per il Lavoro e della consegna dei riconoscimenti “Il sociale per il territorio” alle associazioni che si sono distinte nell’ultimo anno. Presenterà questo momento lo storico inviato di Striscia e ideatore del tour motivazionale #NonCifermaNessuno Luca Abete.



La Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, promossa dal Centro Studi Super Sud e organizzata da Gruppo Stratego, anche quest’anno registra la partnership con la Regione Campania e rappresenta l’occasione per presentare le attività e le misure promosse dalla Regione con il supporto del Fondo Sociale Europeo Plus, in particolare sui temi della formazione e del lavoro. La Borsa ha l’obiettivo di agevolare il matching tra domanda e offerta di lavoro e fornire agli studenti delle scuole superiori e delle università e ai NEET utili strumenti per l’orientamento e la crescita professionale e opportunità di inserimento lavorativo.