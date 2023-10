Gaza, UE triplica gli aiuti per i palestinesi

di Antonio Jr. Orrico

Una scelta netta, in completa rottura con quanto dichiarato recentemente. In seguito alla distruzione di un ospedale, avvenuta durante la serata di ieri, la presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, ha ribadito la sua posizione nella plenaria di Strasburgo. L’Unione Europea sta con Israele, ma sceglie di non puntare il dito contro nessuna delle due fazioni, e anzi ha voluto rassicurare la popolazione di Gaza promettendo nuovi aiuti umanitari.

“L’Europa sta con Israele in questo momento buio. Saranno verificati i fatti e i responsabili saranno consegnati alla giustizia. In queste ore tragiche, doppiamo raddoppiare la nostra sicurezza per salvaguardare i nostri cittadini dalla furia di questa guerra. Non c’è nessuna scusa per attaccare un ospedale pieno di civili. Tragicamente, stiamo vedendo il terrorismo riaffiorare sulla nostra terra.” ha dichiarato Ursula Von Der Leyen.

Nel suo discorso all’Eurocamera di Strasburgo, la presidente ha poi annunciato nuovi interventi umanitari per quanto riguarda Gaza: “Gli aiuti umanitari devono arrivare urgentemente ai palestinesi: abbiamo deciso di triplicare immediatamente le forniture e organizzato un ponte aereo umanitario fino all’Egitto per far sì che siano consegnate alle ONG che operano a Gaza. Lavoreremo anche con le agenzie dell’ONU per garantire che arrivino a chi ne ha bisogno. Gli aiuti europei non sono mai andati ad Hamas o nessun’altra organizzazione terroristica, e non succederà mai.“

“Questo orrore chiama per una risposta unitaria da parte nostra, sia come esseri umani che come difensori del mondo libero. In Europa, l’odio e il terrorismo non possono trovare spazio. Non ci può essere esitazione da parte nostra, perché l’Europa sarà sempre dalla parte dell’umanità e dei diritti umani.” ha poi concluso.