Belluno, tir investe cervo: morto il camionista

di Antonio Jr. Orrico

Un tragico incidente. Questa mattina, alle 7, un tir ha centrato in pieno un cervo sulla Provinciale 1, a Marziai, frazione del Comune di Quero Vas, in provincia di Belluno. L’autista, proprio a causa dell’incidente, è morto sul colpo. Nell’impatto, ha perso la vita anche il povero animale, che ha sfondato la cabina del tir e ci è finito dentro. L’incidente ha coinvolto parzialmente anche un’altra vettura. Fortunatamente, però, l’automobilista di quest’ultima è uscito illeso dall’incidente.

L’incidente mortale ha coinvolto un 35enne nato a Treviso, ma residente a Salzano, in provincia di Venezia. I vigili del fuoco arrivati da Feltre e Belluno con l’autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo. Purtroppo, nonostante i soccorsi, i sanitari del SUEM intervenuti con un’ambulanza e l’elisoccorso, hanno solo potuto constatare la morte del camionista. Sul posto, naturalmente, sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del sinistro.

Per l’autotrasportatore non c’è stato nulla da fare. La cabina di guida del camion è stata devastata dal cervo che, nell’impatto, ha sfondato il vetro. La persona alla guida di un’altra auto rimasta coinvolta non è in pericolo di vita. L’incidente sulla Provinciale 1, dunque, ha avuto conseguenze drammatiche per entrambi gli estremi coinvolti, ed entrambi hanno perso la vita.