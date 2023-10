Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 18 ottobre 2023

di Annamaria Postiglione

Nuove Anticipazioni Uomini e Donne per la puntata di oggi 18 ottobre 2023. Il dating show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi anche oggi regalerà liti e storie d’amore ai telespettatori.

Nella puntata di ieri protagonista è stata Roberta. Dopo aver chiuso la brevissima frequentazione con Ermes poichè lui non la corteggiava abbastanza, abbiamo visto la dama litigare con un cavaliere del parterre. Dopo essere stata accusata di essere troppo oppressiva, la dama è andata a prendere il cellulare per dimostrare di non aver fatto nulla di male ed effettivamente le prove sono state a suo favore.

A centro studio anche Manuela con un nuovo corteggiatore e Carlo, con cui la conoscenza prosegue nonostante i dubbi e gli alti e bassi.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi

Al centro studio invece oggi vedono come protagonista Gemma che tornerà a parlarci della sua frequentazione con Maurizio. Nonostante le titubanze di lui, la dama aveva deciso di non arrendersi poichè spinta da forti sentimenti purtroppo però, non ricambiati. In questi pochi giorni, sarà cambiato qualcosa da parte di Maurizio o vedremo ancora Gemma soffrire per amore?

Protagonista anche Cristian con le sue corteggiatrici Virginia e Valentina che, nel contendersi il ragazzo, inizieranno una lunga discussione a centro studio.