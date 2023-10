San Luca: oggi si celebra uno degli Evangelisti

di Antonio Jr. Orrico

Uno degli Apostoli più importanti in assoluto. Oggi si celebra San Luca, patrono di artisti e medici (è medico egli stesso), anche autore del Terzo Vangelo e scrittore degli Atti degli Apostoli. Originario di Antiochia, in Siria, manifesta una buona conoscenza della lingua greca, mentre ha minore familiarità con la lingua e la cultura ebraiche. L’apostolo nelle sue pagine documenta le fonti del primissimo Cristianesimo, articolando una ricostruzione ordinata degli insegnamenti di Gesù e la sua biografia.

Nei viaggi missionari, San Luca resta accanto a San Paolo. Nel Vangelo testimonia l’importanza della presenza femminile nella vita del Maestro: racconta in particolare di Maria. Negli Atti degli Apostoli, Luca illustra la diffusione della Chiesa al di fuori della Palestina e la feconda opera missionaria di san Paolo. Secondo la tradizione, l’uomo nacque da famiglia pagana, ed era medico di professione. Si convertì poi alla fede in Cristo, fino a diventarne scriba della mansuetudine.

Non si conoscono con certezza le circostanze relative alla sua morte. Alcune tradizioni, tra loro contrastanti, l’hanno voluto martire. Tuttavia, l’ipotesi più verosimile è che sia deceduto per cause naturali, ormai anziano, in una comunità dell’Acaia. Le sue spoglie, da Costantinopoli, sono poi state traslate a Padova. Tra le parabole che compaiono nel suo Vangelo, quelle del buon samaritano, della pecorella smarrita, del fariseo e del pubblicano, del figliol prodigo.