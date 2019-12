Albano, il grande dolore per la scomparsa della mamma

Lutto per Albano. Si è spenta a Cellino San Marco mamma Jolanda, pilastro per la famiglia Carrisi dopo la scomparsa di Don Carmelo

Per Albano, purtroppo, non sarà un felice Natale. Infatti, si è spenta, a Cellino San Marco mamma Jolanda. Una donna di altri tempi, Jolanda Ottino, che il 2 gennaio avrebbe compiuto 97 anni.

Dopo la scomparsa di Don Carmelo, mamma Jolanda era diventata il punto di riferimento della famiglia di Albano Carrisi. Un pilastro nella vita del cantante di Cellino San Marco, famoso in tutto il mondo per la sua grande voce e la storia d’amore con Romina Power, figlia della star di Hollywood, Tyron, che aveva fatto sognare. In ogni occasione pubblica, l’ugola salentina ha sempre riservato parole piene di affetto e riconoscenza per quella donna che lo aveva spinto e incoraggiato in ogni sua sfida, professionale e privata. Il cantante aveva spesso omaggiato la madre pubblicamente dedicandole perfino un libro dal titolo: ” Madre mia, l’origine del mio mondo”.

L’annuncio della scomparsa della donna è stato dato anche a La Vita in Diretta. I conduttori del programma hanno anche raccontato che Albano, diretto in Albania per lavoro, ha ricevuto l’amara notizia dal fratello e si è precipitato in Puglia.

I funerali si terranno domani, mercoledì 11 dicembre alle 16, naturalmente a Cellino.

