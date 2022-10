Ales Bialiatski riceve il Premio Nobel per la Pace

Il Bielorusso Ales Bialiatski è stato insignito del Premio Nobel 2022 per la pace. Il conferimento del Premio Nobel va a lui e a due Ong, all’organizzazione russa per i diritti umani Memorial e all’organizzazione ucraina Center for Civil Liberties secondo quanto annunciato dalla Reale accademia svedese delle scienze.

Bialiatski è un attivista bielorusso noto per aver collaborato con Viasna Human rights e si è battuto per la liberazione della Bielorussia. Il Premio non è un premio o un messaggio contro Putin, in quanto, come annunciato dal Presidente Chair Berit Reiss-Andersen esso è una proclamazione a favore della società civile all’interno dei paesi d’origine. Bialiatski si è impegnato per documentare la violazione dei diritti civili, umani, l’abuso di potere ed i crimini di guerra.

A questo si aggiunge però sicuramente che il governo russo come quello bielorusso rappresentano dei regimi autoritari ed il premio nobel da molti anni ha lo scopo di criticare il potere e tutelare i diritti fondamentali dei cittadini.

L’Ong Memorial è un’associazione storica per la difesa dei diritti diventata dopo la caduta dell’Unione sovietica una delle più grandi ed importanti, la cui sede è stata chiusa da Vladimir Putin che ha ristretto libertà di espressione di Ong e media a seguito dell’invasione dell’Ucraina.

Centro per le libertà civili invece lavorava per rafforzare lo stato di diritto in Ucraina. Dopo l’invasione della Russia si è impegnato nella documentazione dei crimini di guerra.