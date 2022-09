Alessandra Celentano insieme a suo zio Adriano: il selfie di famiglia

Un selfie di famiglia per Alessandra Celentano, la cugina Rosita e lo zio Adriano. Uno scatto inedito che la professoressa di Amici ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, forse, anche per mettere a tacere le voci di un presunto litigio con il ‘Molleggiato’. Nessuna crisi di famiglia, quindi, ma solo tanta riservatezza. “Nella vita la famiglia è la cosa più importante che esista. Io e Rosita insieme a Zio Adriano!”, ha scritto Alessandra a corredo della foto. Tantissimi i like e commenti da parte degli utenti.

Tra i vari complimenti dei fan, che hanno ringraziato la prof. per aver mostrato il loro beniamino in splendida forma, c’è stato anche il commento di Raffaella Mennoia, collaboratrice di Maria De Filippi: “Che super Top… che stima per tuo zio, infinita”, ha scritto l’autrice televisiva, mentre un’altra protagonista del trono Over, Gemma Galgani ha scritto: “Una foto mitica“.

Alessandra sta trascorrendo gli ultimi giorni in famiglia prima di ritornare ad Amici. In onda dal 18 settembre, sono tantissime le novità della trasmissione: fuori Anna Pettinelli e Veronica Peparini, dentro il ballerino Emanuel Lo (pseudonimo di Emanuel Lo Iacono e compagno della cantante Giorgia) e Arisa, già insegnante di canto nell’edizione di Amici 19.

Confermati invece tutti gli altri professori, ovvero Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.