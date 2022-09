Liz Truss eletta nuovo Premier britannico

Liz Truss, attuale Ministro degli esteri è stata eletta nuovo Premier britannico, che andrà a sostituire il Premier uscente Boris Johnson a partire da domani. Nata nel 1975, il nuovo Premier apparteneva ad una famiglia di estrema sinistra, ma lei ha deciso di abbracciare la destra, prima con il Partito Liberaldemocratico, poi con i Tory, con i quali è diventata deputata nel 2010.

A partire dal 2012 ha ricoperto diversi incarichi in diversi Ministeri, come quello della Giustizia, del Tesoro, dell’Istruzione e dell’Ambiente. Dopo Margaret Thatcher e Theresa May, Liz Tuss è la terza donna ad insediarsi a Downing Street. La Truss si prepara a farsi considerare la nuova “Iron Lady” ed il giorno del dibattito con la leadership dei Tory aveva indossato proprio un balzer scuro con camicetta bianca ed un fiocco, che ricordava molto la Thatcher vestita così in una trasmissione elettorale del 1979. Oggi invece è apparsa in tv con un rigoroso tailleur viola.

Gli obiettivi del nuovo leader di Downing Street saranno quelli si accompagnare il paese in un momento difficile come fece la Thatcher. Contraria alla Brexit, ma dopo ne è stata ferma sostenitrice, ha agito per contrastare la Russia di Vladimir Putin in Ucraina e dura come il suo precedente Johnson nella sfida all’Ue su dopo Brexit e Irlanda del Nord. Promessi numerosi tagli sulle tasse, slogan per la ridistribuzione della ricchezza in politica economica a dispetto di crisi ed inflazione.

La Truss, dopo aver faticato per arrivare al ballottaggio, ha poi scavalcato nettamente Sunak, di origini indiane, la cui vincita avrebbe rappresentato per la prima volta la proclamazione di un leader proveniente da una minoranza etnica del Commonwealth.