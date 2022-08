Elezioni politiche 2022, le ultime novità: il M5s pubblica la lista dei candidati

Sono agli ultimi giri di boa i preparativi per le prossime elezioni politiche, continuano i lavori per definire le alleanze e le coalizioni. Intanto il Movimento 5 Stelle annuncia anche i nomi dei candidati della prossima tornata elettorale. Ad esporsi alle urne corre anche l’ex pm Nordio.

I candidati del Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 stelle pubblica nella notte la lista dei candidati nei collegi plurinominali della Camera e del Senato alle ultime elezioni politiche. I nomi sono apparsi blog del Movimento, nel post si è precisato che Giuseppe Conte si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del Movimento 5 Stelle. Quello di Conte sarà un parere rilevante, vincolante e insindacabile, egli si riserverà inoltre di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario.

Giuseppe Conte si candida capolista in 4 regioni e 5 collegi per Montecitorio: Lombardia 1 (in 2 collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (primo collegio). Tra gli altri, Stefano Patuanelli e Roberto Scarpinato sono candidati al Senato per il M5S. Il ministro dimissionario delle politiche agricole correrà in Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania e l’ex magistrato in Sicilia e Calabria.

L’ex sindaco di Torino Chiara Appendino è candidata capolista per la Camera nei 4 collegi del Piemonte per il M5s. In Lombardia , oltre a Giuseppe Conte, sono capolista anche Alessandra Todde (capolista pure in Sardegna) e il fratello di Giorgio Sorial, Samuel. L’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho è candidato nel terzo collegio dell’Emilia Romagna e nel primo collegio della Calabria. Sergio Costa correrà come capolista nel secondo collegio Campania 1.

L’ex pm Nordio alle prossime elezioni politiche con FdI

L’ex pm veneziano Carlo Nordio ha annunciato la sua candidatura alla prossima tornata elettorale, correrà con Fratelli d’Italia. “Dopo aver scritto, per oltre 25 anni, sulle criticità della nostra giustizia e sulla necessità di rimedi urgenti in senso garantista e liberale, la rinuncia a intervenire attivamente quando te ne viene offerta la possibilità sarebbe una mancanza di coraggio, o quantomeno un atteggiamento di incoerenza e di pigrizia”– ha dichiarato in una lettera aperta a Il Messaggero.

Nordio ricorda di essere sempre stato contrario alla discesa in politica di magistrati ma “mi è stato obiettato che se il motivo è valido nell’immediatezza del congedo, quando sono ancora attuali le conseguenze delle indagini e le eventuali conseguenti polemiche, ciò non è più vero quando il tempo, padre di oblio oltre che di verità, ne ha sfumato o dissolto i contorni. E poiché son passati quasi sei anni dal mio congedo, e la magistratura mi sembra quasi un ricordo lontano – sottolinea – questi scrupoli non sono più giustificati”. “Dopo aver sostenuto con convinzione – aggiunge l’ex magistrato – la battaglia per i referendum, che sapevamo perduta in partenza e per ciò stesso più nobile e disinteressata, sarebbe irragionevole sottrarsi oggi a un impegno proprio in Parlamento, cioè sul terreno della produzione normativa”.