Alessandro Borghi diventa papà: la compagna Irene è incinta

Primo figlio per l’attore Alessandro Borghi e la compagna Irene Forti. Lo hanno reso noto durante la prima del nuovo film ‘Le otto montagne‘, in cui Borghi è uno dei protagonisti insieme a Luca Marinelli. L’attore è arrivato sul red carpet insieme alla compagna Irene Forti, che per la prima volta ha mostrato pubblicamente il pancione. Sempre riservatissimi, i due hanno hanno preferito mostrarsi raggianti ai flash dei fotografi senza alcuna dichiarazione o foto sui social.

I due stanno insieme dal 2019, quando si sono incontrati per la prima volta a Londra, dove lei lavora come manager delle risorse umane. Di rado si sono mostrati insieme ma lui, intervistato da Io Donna aveva dichiarato: “È la persona più acculturata che io conosca, divora quattro libri a settimana. Cosa che mi faceva sentire un ignorante. Gli uomini da soli hanno poche chance per essere interessanti, devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro. Io ora ce l’ho“.

E sulla voglia di mettere su famiglia aveva detto: “Se Irene è d’accordo sui miei pensieri legati alla famiglia? Forse più di me, che a volte ho dubbi perché non mi piace quello che vedo fuori“, queste le parole di qualche anno fa, prima di rivelare emozionati la notizia.