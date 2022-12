Oppenheimer: ecco il trailer del nuovo film di Christopher Nolan

Christopher Nolan è di nuovo tra noi. Dopo un’attesa che sembrava infinita, ieri notte è stato rilasciato dalla Universal Pictures il trailer ufficiale del nuovo film del cineasta inglese “Oppenheimer“.

Oppenheimer arriverà al cinema nel luglio del 2023, a quasi tre anni di distanza da Tenet, il film che ha cercato di combattere il crollo totale dei cinema in estate durante il primo periodo di pandemia.

Questa volta Christoper Nolan mette da parte intricate storie d’azione e di spionaggio, per concentrarsi su un’epocale vicenda storica, proprio come aveva fatto nel 2017 con Dunkirk.

Altre ad essere al momento gli unici due film di Nolan riguardanti avvenimenti storici, in un certo senso la linea di continuità tra i due film non finisce qui. Entrambi i film hanno come soggetto due drammatici eventi reali avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Ma se Dunkirk è uno straordinario ed emozionante racconto della più eclatante ritirata dell’esercito britannico in quello che viene ricordata come Operazione Dynamo o anche come “miracolo di Dunkerque“; in Oppenheimer il protagonista della pellicola sarà, come si intuisce dal titolo, J.Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica creata durante il cosiddetto Progetto Manhattan e che verrà poi usata dagli Stati Uniti per i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki.

Come è possibile vedere dal trailer, gran parte del film ruoterà intorno al dilemma di Robert Oppenheimer, che prende consapevolezza del tipo di arma mortale sta costruendo, proprio quando nessuno riesce ancora a capirne il potere distruttivo. In bilico tra la volontà di continuare il suo progetto e la crescente consapevolezza per ciò che sta creando e, soprattutto, per quali fini verrà usata, il nuovo film di Nolan si presenta a tutti gli effetti come un grande e maestoso thriller psicologico.

A dare vita e a replicare gli occhi terrorizzati di Oppenheimer è l’attore irlandese Cillian Murphy, che ha collaborato altre volte con Nolan in film come la trilogia di Batman, Inception e lo stesso Dunkirk. Nel cast saranno presenti anche nomi del calibro di Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr, Rami Malek, Matt Demon e David Dastmalchian.

E’ alto l’interesse per la nuova pellicola di Christopher Nolan, come suggerisce il numero di visualizzazioni- 4,8 milioni- del trailer rilasciato da sole 10 ore.

A questo link è possibile vedere il trailer di Oppenheimer, la cui data di uscita al cinema è fissata per il 21 luglio 2023.