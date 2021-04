Il ballerino Alessandro Cavallo di Amici 20, prima di entrante nella popolare scuola di Maria De Filippi ha ballato a Domenica Live

Alessandro Cavallo, attualmente tra ancora tra i banchi della scuola di Amici 20, prima di arrivare nella scuola più spiata d’Italia ha avuto un mini ruolo a Domenica Live. Nel settembre 2019, infatti, è apparso nella nota trasmissione di Barbara D’Urso per ballare accanto a Loredana Lecciso. Lo aveva fatto sapere pubblicando una foto in posa davanti all’insegna Mediaset, dopo essere stato scelto insieme ad altri ballerini per una esibizione in diretta. Insomma, anche se a qualcuno non piacerà, nessun regolamento vieta ai ballerini di avere esperienze prima di entrare nella scuola. Sarebbe preferibile che non avessero una carriera già ben avviata, ma in fondo Amici è pur sempre una vetrina; dopo il programma non è raro, infatti, che molti ragazzi riescano ad essere ammessi in importanti compagnie.

Molto note le esperienze di due ex concorrenti ballerini del programma, Elena D’Amario e Giuseppe Giofrè. La prima dopo essere stata notata proprio ad Amici, ha ballato per molti anni per Parsons Dance di New York; anche il secondo ha una carriera oltre oceano come ballerino per i videoclip di noti cantanti internazionali. Tra questi Imagine Dragons, Dua Lipa Justin Timberlake e Britney Spears. Ecco, quindi, che se Amici è stato un ottimo trampolino per molti concorrenti, chissà se anche il talento di Alessandro non riesca a volare oltre oceano.