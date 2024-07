Nasce a Salerno Zona 4 di Alessia Landi, la prima scuola di Urban Dance della città

di Redazione ZON

Salerno si arricchisce di una nuova realtà nel panorama artistico e culturale. Alessia Landi, ballerina professionista che ha trascorso sette anni a Milano, torna nella sua città natale per inaugurare una scuola di danza innovativa dedicata alle danze urbane.

La nuova struttura si concentrerà sullo studio delle discipline del mondo Hip Hop e dell’Heels (danza sui tacchi), del Commercial, della Dancehall ecc… con un focus anche nella danza moderna.

Alessia Landi ha deciso di coronare il suo sogno di portare a Salerno una realtà che finora era assente, una lacuna che lei stessa ha dovuto colmare trasferendosi a Milano per inseguire la sua carriera da ballerina.

Ora, con determinazione e passione, vuole offrire ai giovani talenti di Salerno l’opportunità di formarsi professionalmente senza doversi allontanare dalla propria città.

“Ho sempre desiderato creare uno spazio dove i giovani potessero esplorare le danze urbane e crescere professionalmente formandosi specificamente in questo settore. Dopo anni a Milano, di formazione e di lavoro come insegnante presso rinomate accademie ed eventi su tutto il territorio italiano e come ballerina in programmi televisivi e videoclip con artisti di fama internazionale, sentivo il bisogno di riportare tutto questo nella mia terra d’origine.”, afferma Alessia Landi.

La scuola, situata in Via Gelso 34, a Salerno promette di diventare un punto di riferimento per chiunque voglia intraprendere un percorso artistico nel mondo urban, garantendo un’istruzione di alto livello e un ambiente stimolante.

Oltre alla stessa Alessia, la scuola vedrà la partecipazione di altri insegnanti professionisti attivi nella scena urban da anni e ospiterà guest d’eccezione, di fama internazionale, pronti a condividere la loro esperienza e il loro talento con gli allievi.

Ballerini o no, tutti sono i benvenuti alla data di inaugurazione del 27 luglio dalle ore 19:30. Dal 29 invece, saranno aperte le iscrizioni in sede.

Con il suo impegno e la sua esperienza, Alessia e il suo team, sono pronti a guidare gli allievi verso la propria crescita e la realizzazione dei loro sogni artistici.