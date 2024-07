Salerno: si fermano i lavori nel primo pomeriggio per il caldo intenso

di Redazione ZON

Un ulteriore rallentamento per i lavori al corso Vittorio Emanuele dopo l’ordinanza del presidente della Regione Campania dell’11 luglio 2024, a causa del caldo intenso dell’ultimo periodo.

Vincenzo De Luca ha infatti ordinato- con esigenza immediata e fino al 31 agosto 2024 – per tutto il territorio regionale della Campania, lo stop al lavoro nei settori agricoli, edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, tra le ore 12:30 e le ore 16:00, nei giorni e nelle aree a rischio elevato individuate nelle mappe nazionali: ciò è necessario per contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori di questi settori.

Fonte: salernonotizie