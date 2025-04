Oroscopo di Paolo Fox dell’8 Aprile 2025: Sagittario, soddisfazioni a lavoro

Ariete Giornata energica, ma occhio all’impulsività: rischi di complicarti le cose se non rifletti prima di agire. Affidati al tuo intuito. In amore, potresti imbatterti in qualcuno che ti accende il cuore.

Toro La tua solidità oggi sarà la tua forza. Accogli i cambiamenti con fiducia: potrebbero portarti belle novità, soprattutto sul lavoro. In amore, lasciati andare a gesti dolci e sinceri.

Gemelli La tua mente è più brillante che mai, ma cerca di non disperderti in troppe cose. Punta su ciò che conta davvero. L’amore si rafforza con il dialogo: chiarisci ogni dubbio con parole sincere.

Cancro La tua sensibilità sarà un dono per chi ti sta intorno. Usa la tua intuizione per fare scelte sagge sul lavoro. In amore, momenti teneri ti scalderanno il cuore.

Leone Sei al centro dell’attenzione: oggi il tuo fascino è travolgente. Mostrati generoso e brillerai ancora di più. Sul lavoro, la tua creatività farà la differenza. In amore, passione a mille!

Vergine Ordine e precisione ti guidano oggi: sfruttali per mettere a posto ciò che ti crea confusione. Attenzione al benessere personale. In amore, la pazienza sarà la tua miglior alleata.

Bilancia Hai equilibrio e buon senso da vendere: sfruttali per fare chiarezza in situazioni ambigue. Il cuore ha bisogno di ascolto: segui le sue indicazioni. Al lavoro, la tua diplomazia sarà preziosa.

Scorpione Giornata intensa, piena di forza e determinazione. Non aver paura di far vedere chi sei davvero, ma stai attento alle dinamiche nelle relazioni. In amore, passione al top.

Sagittario La tua voglia di scoprire e andare oltre oggi è più forte che mai. Però non perdere il controllo sulle spese. Sul lavoro arrivano soddisfazioni. In amore, spazio all’imprevisto romantico.

Capricorno Oggi il tuo spirito combattivo ti fa scalare ogni vetta. Non dimenticare, però, chi hai accanto: serve equilibrio tra ambizione e affetti. In amore, sii più morbido e presente.

Acquario Hai idee fuori dagli schemi e oggi sono un punto di forza. Non temere il giudizio altrui. Al lavoro, la tua originalità brilla. In amore, potresti rimanere piacevolmente sorpreso.