Mercato San Severino, “Estate Sicura”: Polizia Locale in servizio fino a mezzanotte nei weekend

di Marisa Fava

Mercato San Severino rafforza la sicurezza urbana durante il periodo estivo. Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle presenze in strada nelle ore serali, la Polizia Locale prolungherà il proprio servizio fino alla mezzanotte ogni weekend.

Il dispositivo, deliberato dalla Giunta guidata dal sindaco Antonio Somma, prevede la presenza sul territorio di due agenti di Polizia Locale ogni venerdì e sabato, da giugno fino a settembre.

Il piano straordinario estivo, già sperimentato lo scorso anno con risultati positivi, sarà coordinato dal Comandante Giancarlo Troiano.

Il commento del sindaco Somma

“È un provvedimento rafforzativo del presidio urbano adottato per assicurare ai nostri cittadini una maggiore sicurezza in un periodo dell’anno, l’estate, durante il quale la comunità vive maggiormente la città soprattutto di sera e nel weekend”, ha dichiarato il sindaco Antonio Somma.

Il primo cittadino ha spiegato che il servizio integrativo sarà finanziato con i proventi delle sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dall’articolo 208 del Codice della Strada.

“Crediamo che il presidio serale e notturno sia un modo per garantire maggiore tranquillità alle famiglie e ai ragazzi che rincasano dopo l’uscita con gli amici, oltre che un valido deterrente contro comportamenti non rispettosi delle regole o di disturbo della socialità”, ha aggiunto Somma.

Il servizio si aggiunge al sistema di videosorveglianza urbana, collegato h24 con la Centrale operativa della caserma dei Carabinieri.