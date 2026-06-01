Salerno, rinviata al 3 giugno la sospensione idrica nei rioni collinari
L’interruzione, inizialmente prevista per il 28 maggio, partirà dalle ore 14. Ripristino previsto alle 6 del 4 giugno
Rinviata al 3 giugno 2026 la sospensione idrica prevista nei rioni collinari di Salerno. L’interruzione, inizialmente programmata per il 28 maggio, è stata posticipata a causa di problematiche tecniche legate alla complessità dell’intervento di riparazione sulla Condotta Integrativa nel Comune di San Cipriano Picentino, in località Pezzano.
A comunicarlo è Ausino S.p.A. – Servizi Idrici, che ha reso noto il nuovo calendario dei disagi. La sospensione del servizio partirà dalle ore 14 di mercoledì 3 giugno 2026.
Le zone interessate dalle ore 14
A partire dalle ore 14 del 3 giugno sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti zone:
- Ogliara, Montecasino, Via Breccia, Via Fuardo, Sant’Angelo di Ogliara, Via Cavolella;
- Ariella, Pastorano, Casa Roma, Casa Leone, Via Torre Bianca, palazzine Di Maio;
- Rufoli, Giovi Casa Gallo, Casa Gallo di Brignano, Brignano Superiore, Brignano Inferiore, Piezzo;
- Via Casa Manzo.
Le zone interessate dalle ore 20
Dalle ore 20 circa, in base ai volumi idrici accumulati nei serbatoi a servizio di Giovi e Casa Manzo, la sospensione potrà interessare anche:
- San Nicola, Bottiglieri, Casa Gallo parte bassa, Piegolelle, San Bartolomeo;
- Santa Croce, Casa Di Giacomo, Casale, Casa D’Amato, Casa Polla, Casa Parisi, Casa Postiglione, Giovi Canali, Casa Rocco, Casa Vicinanza;
- Casa de Rosa, Incarto, Ponte Guazzariello, Altimari;
- Via Panoramica, Via Casa Marsiglia di Giovi, Via Vecchia di Giovi.
La società Sistemi Salerno adotterà misure tecniche, tra manovre sulla rete e attivazione degli impianti di sollevamento, per limitare il più possibile l’utenza interessata dalla sospensione.
Il ripristino del regolare esercizio della rete distributiva è previsto per le ore 6 di giovedì 4 giugno 2026.
I consigli ai cittadini e il servizio autobotte
La società invita i cittadini delle zone interessate a effettuare una scorta preventiva d’acqua prima dell’interruzione del servizio.
Durante la sospensione sarà attivo anche un servizio sostitutivo tramite autobotte, con acqua destinata ai servizi e non potabile. Il mezzo sosterà il 3 giugno nei seguenti punti:
- dalle 14:30 alle 16:30 presso la Chiesa di Ogliara, all’altezza dell’ufficio postale;
- dalle 17:00 alle 18:30 in Via Matteo Rago, nei pressi della Chiesa San Michele di Rufoli;
- dalle 19:00 alle 20:30 presso la Chiesa San Felice a Pastorano;
- dalle 21:00 alle 23:00 in località Giovi Piegolelle, all’altezza dell’ufficio postale.